Телепрограмма ТВ России на воскресенье 7 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 7 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 07.08.2022
Первый канал
03:00 Россия от края до края
05:05 Отчаянные. 5-я и 6-я серии
06:00 Новости
06:10 Отчаянные. 5-я и 6-я серии
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Парни «с Квартала». Специальный репортаж
11:20 Андреевский флаг. 8-я - 16-я серии
12:00 Новости
12:15 Андреевский флаг. 8-я - 16-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Андреевский флаг. 8-я - 16-я серии
21:00 Время
22:35 Выбор агента Блейка
00:45 Наедине со всеми
02:35 Россия от края до края
Россия 1
04:00 Поздняя любовь
05:35 Полынь - трава окаянная
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников. Моем руки правильно, все о завтраке, сахарный диабет
13:05 Я всё помню
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:00 Допустимые жертвы
02:35 Полынь - трава окаянная
ТВЦ
04:36 На одном дыхании. 4-я серия
05:25 Сезон посадок. 1-я серия
06:10 Сезон посадок. 2-я серия
06:55 Дело Румянцева
08:35 Парижские тайны
10:35 Знак качества. Фарш
11:30 События
11:45 Кровь с молоком
13:40 Москва резиновая. Пробки в метро
14:30 События
14:45 «Что бы это значило?» Юмористический концерт
16:20 Этим пыльным летом. 1-я - 4-я серии
19:55 Последний ход королевы. 1-я - 4-я серии
23:20 События
23:35 Северное сияние. Тайны огненных рун. 1-я серия
00:20 Северное сияние. Тайны огненных рун. 2-я серия
01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:15 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии
04:10 Четыре кризиса любви. 1-я серия
04:54 Четыре кризиса любви. 2-я серия
НТВ
04:50 Дельта. «Наркотрафик», 1-я и 2-я серии
06:15 Дельта. «Генерал», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:50 Десант есть десант. 14-я - 16-я серии
22:40 Маска
01:10 Агентство скрытых камер
01:40 Братаны - 2. 9-я - 12-я серии
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:10 Улицы разбитых фонарей. Испорченный телефон
06:00 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 1-я часть
06:50 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 2-я часть
07:35 Чужой район-2. Кредит
08:25 Чужой район-2. Ранение
09:20 Чужой район-2. Клеймо
10:20 Чужой район-2. Подстава
11:15 Чужой район-2. Граффити
12:10 Чужой район-2. Похищение
13:10 Чужой район-2. Мечта
14:05 Чужой район-2. Коллега
14:55 Чужой район-2. 25-я серия - «Вера»
15:55 Чужой район-2. 26-я серия - «До самой смерти»
16:45 След. Другие люди
17:35 След. Горячая надежда
18:20 След. Кушать подано
19:10 След. Она по проволоке ходила
19:55 След. Уйди, жиренчик!
20:40 След. Охотники и собиратели
21:30 След. Даму сдавали в багаж
22:20 След. За тремя зайцами
23:05 След. Святые и грешные
23:45 След. Мертвая свадьба
00:30 След. Смерть ради смеха
01:10 Дознаватель. Пикник
02:00 Дознаватель. Белые ночи
02:45 Дознаватель. Поединок
03:30 Дознаватель. Командировка
04:15 Дознаватель. Лекарство
Домашний
04:00 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире»
05:35 6 кадров
06:10 Сватьи. 3-я серия
06:30 Сватьи. 3-я - 6-я серии
09:45 Белое платье
11:40 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии
15:15 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 123-я и 124-я серии
22:40 Миллионер
00:40 Под каблуком. 5-я - 8-я серии
04:00 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я серия - «Бег по утрам». 9-я серия - «Семейный бизнес»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 9-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
07:00 Смешарики: Пин-код
09:00 Два хвоста
10:20 СашаТаня. Сезон 5. 181-я - 195-я серии
17:45 Звезды в Африке. Сезон 2. 16-я серия
19:25 Звезды в Африке. Сезон 2. 17-я серия
21:00 Однажды в России. Сезон 8. 209-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 210-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 37-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 252-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 253-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 1. 7-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 1. 8-я серия
04:15 Comedy Баттл. 8-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 17. 15-я серия
05:25 Воронины. Сезон 17. 16-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 191-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 113-я серия
06:05 Фиксики. Ключ-карта
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики. Граммофон
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Отель «Старый замок»
06:50 Три кота. Морское чудище
06:55 Три кота. Машина для Коржика
07:05 Три кота. Осьминожка
07:10 Три кота. Компот-исследователь
07:15 Три кота. Котенок-принц
07:20 Три кота. Папин видеоблог
07:25 Три кота. Коллекция
07:30 Царевны. Волшебные краски
07:40 Царевны. Полеты во сне и наяву
07:45 Царевны
07:55 Царевны. Лесная прогулка
08:00 Случайный шпион
09:45 Мадагаскар
11:25 Мадагаскар-2
13:05 Мадагаскар-3
14:55 Девочка Миа и белый лев
17:00 Соник в кино
18:55 Покемон. Детектив Пикачу
21:00 Хроники хищных городов
23:35 Бегущий по лезвию 2049
02:35 Воронины. Сезон 17. 13-я - 19-я серии
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Т. Сантос - Дж. Хилл. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:25 Новости
09:30 Драконы навсегда
11:30 Все на Матч!
11:55 VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония закрытия. Прямой эфир
13:50 Новости
13:55 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир
15:55 Хоккей. Sochi Hockey Open. СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
18:15 Все на Матч!
18:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
19:40 Все на Матч!
19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Пари НН». Прямой эфир
22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:20 Новости
23:30 Все на Матч!
00:00 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам
01:10 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Строгино» (Москва)
03:40 Новости
03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
06:00 Миссия: невыполнима
07:45 Миссия: Невыполнима-2
08:30 Новости
09:00 Миссия: Невыполнима-2
10:45 Миссия: Невыполнима 3
12:30 Новости
13:00 Миссия: Невыполнима 3
13:50 Миссия невыполнима. Протокол «Фантом»
16:30 Новости
17:00 Миссия невыполнима: Племя изгоев
19:30 Новости
20:00 Миссия невыполнима: Последствия
23:00 Новости
23:25 Отель «Артемида»
01:05 Самые шокирующие гипотезы
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:25 С ног на голову
05:30 Атака мертвецов
06:00 Постарайся остаться живым
07:10 Командир корабля
09:00 Новости дня
09:15 Оружие Победы
09:30 7 августа - День железнодорожных войск
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Спецвыпуск № 13
11:25 Код доступа. ВОЗ. Бизнес на здоровье
12:10 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Евгений Ледин
12:55 Освобождение
13:25 Специальный репортаж
14:30 Викинг 2. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
22:50 Золотая мина
01:15 Освобождение
01:45 С чего начинается Родина. 1-я - 5-я серии
Кино ТВ
05:00 Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение
06:20 Волки и овцы: Ход свиней
07:35 Джастин и рыцари доблести 3D
09:10 Гномео и Джульетта
10:30 Хранители снов
12:05 Пункт назначения
13:40 Пункт назначения-2
15:15 Пункт назначения-3
16:45 Пункт назначения-4
18:05 Пункт назначения 5
19:35 Убойные каникулы
21:00 9 рота
23:25 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
01:20 Стелс
03:10 Опасные пассажиры поезда 123
04:45 Патруль
Мосфильм. Золотая коллекция
03:55 Бег
06:55 Жених с того света
07:50 Романс о влюбленных
10:10 Бронзовая птица
13:50 Старый Новый год
16:20 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
21:15 Гараж
23:00 Воскресная премьера
02:15 Дежа вю
03:55 Акселератка
Время начала передач - московское.