Телепрограмма ТВ России на воскресенье 7 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 7 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 07.08.2022



Первый канал



03:00 Россия от края до края

05:05 Отчаянные. 5-я и 6-я серии

06:00 Новости

06:10 Отчаянные. 5-я и 6-я серии

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Парни «с Квартала». Специальный репортаж

11:20 Андреевский флаг. 8-я - 16-я серии

12:00 Новости

12:15 Андреевский флаг. 8-я - 16-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Андреевский флаг. 8-я - 16-я серии

21:00 Время

22:35 Выбор агента Блейка

00:45 Наедине со всеми

02:35 Россия от края до края



Россия 1



04:00 Поздняя любовь

05:35 Полынь - трава окаянная

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников. Моем руки правильно, все о завтраке, сахарный диабет

13:05 Я всё помню

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:00 Допустимые жертвы

02:35 Полынь - трава окаянная



ТВЦ



04:36 На одном дыхании. 4-я серия

05:25 Сезон посадок. 1-я серия

06:10 Сезон посадок. 2-я серия

06:55 Дело Румянцева

08:35 Парижские тайны

10:35 Знак качества. Фарш

11:30 События

11:45 Кровь с молоком

13:40 Москва резиновая. Пробки в метро

14:30 События

14:45 «Что бы это значило?» Юмористический концерт

16:20 Этим пыльным летом. 1-я - 4-я серии

19:55 Последний ход королевы. 1-я - 4-я серии

23:20 События

23:35 Северное сияние. Тайны огненных рун. 1-я серия

00:20 Северное сияние. Тайны огненных рун. 2-я серия

01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:15 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии

04:10 Четыре кризиса любви. 1-я серия

04:54 Четыре кризиса любви. 2-я серия



НТВ



04:50 Дельта. «Наркотрафик», 1-я и 2-я серии

06:15 Дельта. «Генерал», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:50 Десант есть десант. 14-я - 16-я серии

22:40 Маска

01:10 Агентство скрытых камер

01:40 Братаны - 2. 9-я - 12-я серии



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:10 Улицы разбитых фонарей. Испорченный телефон

06:00 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 1-я часть

06:50 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 2-я часть

07:35 Чужой район-2. Кредит

08:25 Чужой район-2. Ранение

09:20 Чужой район-2. Клеймо

10:20 Чужой район-2. Подстава

11:15 Чужой район-2. Граффити

12:10 Чужой район-2. Похищение

13:10 Чужой район-2. Мечта

14:05 Чужой район-2. Коллега

14:55 Чужой район-2. 25-я серия - «Вера»

15:55 Чужой район-2. 26-я серия - «До самой смерти»

16:45 След. Другие люди

17:35 След. Горячая надежда

18:20 След. Кушать подано

19:10 След. Она по проволоке ходила

19:55 След. Уйди, жиренчик!

20:40 След. Охотники и собиратели

21:30 След. Даму сдавали в багаж

22:20 След. За тремя зайцами

23:05 След. Святые и грешные

23:45 След. Мертвая свадьба

00:30 След. Смерть ради смеха

01:10 Дознаватель. Пикник

02:00 Дознаватель. Белые ночи

02:45 Дознаватель. Поединок

03:30 Дознаватель. Командировка

04:15 Дознаватель. Лекарство



Домашний



04:00 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире»

05:35 6 кадров

06:10 Сватьи. 3-я серия

06:30 Сватьи. 3-я - 6-я серии

09:45 Белое платье

11:40 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии

15:15 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 123-я и 124-я серии

22:40 Миллионер

00:40 Под каблуком. 5-я - 8-я серии

04:00 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я серия - «Бег по утрам». 9-я серия - «Семейный бизнес»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 9-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

07:00 Смешарики: Пин-код

09:00 Два хвоста

10:20 СашаТаня. Сезон 5. 181-я - 195-я серии

17:45 Звезды в Африке. Сезон 2. 16-я серия

19:25 Звезды в Африке. Сезон 2. 17-я серия

21:00 Однажды в России. Сезон 8. 209-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 210-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 37-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 252-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 253-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 1. 7-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 1. 8-я серия

04:15 Comedy Баттл. 8-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 17. 15-я серия

05:25 Воронины. Сезон 17. 16-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 191-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 113-я серия

06:05 Фиксики. Ключ-карта

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики. Граммофон

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Отель «Старый замок»

06:50 Три кота. Морское чудище

06:55 Три кота. Машина для Коржика

07:05 Три кота. Осьминожка

07:10 Три кота. Компот-исследователь

07:15 Три кота. Котенок-принц

07:20 Три кота. Папин видеоблог

07:25 Три кота. Коллекция

07:30 Царевны. Волшебные краски

07:40 Царевны. Полеты во сне и наяву

07:45 Царевны

07:55 Царевны. Лесная прогулка

08:00 Случайный шпион

09:45 Мадагаскар

11:25 Мадагаскар-2

13:05 Мадагаскар-3

14:55 Девочка Миа и белый лев

17:00 Соник в кино

18:55 Покемон. Детектив Пикачу

21:00 Хроники хищных городов

23:35 Бегущий по лезвию 2049

02:35 Воронины. Сезон 17. 13-я - 19-я серии



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. Т. Сантос - Дж. Хилл. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:25 Новости

09:30 Драконы навсегда

11:30 Все на Матч!

11:55 VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония закрытия. Прямой эфир

13:50 Новости

13:55 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир

15:55 Хоккей. Sochi Hockey Open. СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

18:15 Все на Матч!

18:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

19:40 Все на Матч!

19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Пари НН». Прямой эфир

22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

23:20 Новости

23:30 Все на Матч!

00:00 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам

01:10 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Строгино» (Москва)

03:40 Новости

03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

06:00 Миссия: невыполнима

07:45 Миссия: Невыполнима-2

08:30 Новости

09:00 Миссия: Невыполнима-2

10:45 Миссия: Невыполнима 3

12:30 Новости

13:00 Миссия: Невыполнима 3

13:50 Миссия невыполнима. Протокол «Фантом»

16:30 Новости

17:00 Миссия невыполнима: Племя изгоев

19:30 Новости

20:00 Миссия невыполнима: Последствия

23:00 Новости

23:25 Отель «Артемида»

01:05 Самые шокирующие гипотезы

04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:25 С ног на голову

05:30 Атака мертвецов

06:00 Постарайся остаться живым

07:10 Командир корабля

09:00 Новости дня

09:15 Оружие Победы

09:30 7 августа - День железнодорожных войск

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Спецвыпуск № 13

11:25 Код доступа. ВОЗ. Бизнес на здоровье

12:10 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Евгений Ледин

12:55 Освобождение

13:25 Специальный репортаж

14:30 Викинг 2. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

22:50 Золотая мина

01:15 Освобождение

01:45 С чего начинается Родина. 1-я - 5-я серии



Кино ТВ



05:00 Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение

06:20 Волки и овцы: Ход свиней

07:35 Джастин и рыцари доблести 3D

09:10 Гномео и Джульетта

10:30 Хранители снов

12:05 Пункт назначения

13:40 Пункт назначения-2

15:15 Пункт назначения-3

16:45 Пункт назначения-4

18:05 Пункт назначения 5

19:35 Убойные каникулы

21:00 9 рота

23:25 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

01:20 Стелс

03:10 Опасные пассажиры поезда 123

04:45 Патруль



Мосфильм. Золотая коллекция



03:55 Бег

06:55 Жених с того света

07:50 Романс о влюбленных

10:10 Бронзовая птица

13:50 Старый Новый год

16:20 Большая перемена. 1-я - 4-я серии

21:15 Гараж

23:00 Воскресная премьера

02:15 Дежа вю

03:55 Акселератка



Время начала передач - московское.



















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