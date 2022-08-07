Программа передач Первого канала на 7 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 7 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



07.08.2022



03:00 Россия от края до края

05:05 Отчаянные. 5-я и 6-я серии

06:00 Новости

06:10 Отчаянные. 5-я и 6-я серии

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Парни «с Квартала». Специальный репортаж

11:20 Андреевский флаг. 8-я - 16-я серии

12:00 Новости

12:15 Андреевский флаг. 8-я - 16-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Андреевский флаг. 8-я - 16-я серии

21:00 Время

22:35 Выбор агента Блейка

00:45 Наедине со всеми

02:35 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.