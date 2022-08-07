Программа передач Первого канала на 7 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 7 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
07.08.2022
03:00 Россия от края до края
05:05 Отчаянные. 5-я и 6-я серии
06:00 Новости
06:10 Отчаянные. 5-я и 6-я серии
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Парни «с Квартала». Специальный репортаж
11:20 Андреевский флаг. 8-я - 16-я серии
12:00 Новости
12:15 Андреевский флаг. 8-я - 16-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Андреевский флаг. 8-я - 16-я серии
21:00 Время
22:35 Выбор агента Блейка
00:45 Наедине со всеми
02:35 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.