Программа передач Россия 1 на 7 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 7 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
07.08.2022
04:00 Поздняя любовь
05:35 Полынь - трава окаянная
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников. Моем руки правильно, все о завтраке, сахарный диабет
13:05 Я всё помню
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:00 Допустимые жертвы
02:35 Полынь - трава окаянная
В программе передач возможны изменения.