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Программа передач Россия 1 на 7 августа 2022 года


Телепрограмма Россия 1 на 7 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.

07.08.2022

04:00 Поздняя любовь
05:35 Полынь - трава окаянная
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников. Моем руки правильно, все о завтраке, сахарный диабет
13:05 Я всё помню
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:00 Допустимые жертвы
02:35 Полынь - трава окаянная

В программе передач возможны изменения.









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