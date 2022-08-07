Программа передач Россия 1 на 7 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 7 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



07.08.2022



04:00 Поздняя любовь

05:35 Полынь - трава окаянная

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников. Моем руки правильно, все о завтраке, сахарный диабет

13:05 Я всё помню

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:00 Допустимые жертвы

02:35 Полынь - трава окаянная



В программе передач возможны изменения.