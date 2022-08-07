Программа передач ТВЦ на 7 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 7 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
07.08.2022
04:36 На одном дыхании. 4-я серия
05:25 Сезон посадок. 1-я серия
06:10 Сезон посадок. 2-я серия
06:55 Дело Румянцева
08:35 Парижские тайны
10:35 Знак качества. Фарш
11:30 События
11:45 Кровь с молоком
13:40 Москва резиновая. Пробки в метро
14:30 События
14:45 «Что бы это значило?» Юмористический концерт
16:20 Этим пыльным летом. 1-я - 4-я серии
19:55 Последний ход королевы. 1-я - 4-я серии
23:20 События
23:35 Северное сияние. Тайны огненных рун. 1-я серия
00:20 Северное сияние. Тайны огненных рун. 2-я серия
01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:15 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии
04:10 Четыре кризиса любви. 1-я серия
04:54 Четыре кризиса любви. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.