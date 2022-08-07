Программа передач ТВЦ на 7 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 7 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



07.08.2022



04:36 На одном дыхании. 4-я серия

05:25 Сезон посадок. 1-я серия

06:10 Сезон посадок. 2-я серия

06:55 Дело Румянцева

08:35 Парижские тайны

10:35 Знак качества. Фарш

11:30 События

11:45 Кровь с молоком

13:40 Москва резиновая. Пробки в метро

14:30 События

14:45 «Что бы это значило?» Юмористический концерт

16:20 Этим пыльным летом. 1-я - 4-я серии

19:55 Последний ход королевы. 1-я - 4-я серии

23:20 События

23:35 Северное сияние. Тайны огненных рун. 1-я серия

00:20 Северное сияние. Тайны огненных рун. 2-я серия

01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:15 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии

04:10 Четыре кризиса любви. 1-я серия

04:54 Четыре кризиса любви. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.