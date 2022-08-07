Программа передач Пятого канала на 7 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 7 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



07.08.2022



05:00 Маша и Медведь

05:10 Улицы разбитых фонарей. Испорченный телефон

06:00 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 1-я часть

06:50 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 2-я часть

07:35 Чужой район-2. Кредит

08:25 Чужой район-2. Ранение

09:20 Чужой район-2. Клеймо

10:20 Чужой район-2. Подстава

11:15 Чужой район-2. Граффити

12:10 Чужой район-2. Похищение

13:10 Чужой район-2. Мечта

14:05 Чужой район-2. Коллега

14:55 Чужой район-2. 25-я серия - «Вера»

15:55 Чужой район-2. 26-я серия - «До самой смерти»

16:45 След. Другие люди

17:35 След. Горячая надежда

18:20 След. Кушать подано

19:10 След. Она по проволоке ходила

19:55 След. Уйди, жиренчик!

20:40 След. Охотники и собиратели

21:30 След. Даму сдавали в багаж

22:20 След. За тремя зайцами

23:05 След. Святые и грешные

23:45 След. Мертвая свадьба

00:30 След. Смерть ради смеха

01:10 Дознаватель. Пикник

02:00 Дознаватель. Белые ночи

02:45 Дознаватель. Поединок

03:30 Дознаватель. Командировка

04:15 Дознаватель. Лекарство



В программе передач возможны изменения.