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Программа передач Пятого канала на 7 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 7 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

07.08.2022

05:00 Маша и Медведь
05:10 Улицы разбитых фонарей. Испорченный телефон
06:00 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 1-я часть
06:50 Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки», 2-я часть
07:35 Чужой район-2. Кредит
08:25 Чужой район-2. Ранение
09:20 Чужой район-2. Клеймо
10:20 Чужой район-2. Подстава
11:15 Чужой район-2. Граффити
12:10 Чужой район-2. Похищение
13:10 Чужой район-2. Мечта
14:05 Чужой район-2. Коллега
14:55 Чужой район-2. 25-я серия - «Вера»
15:55 Чужой район-2. 26-я серия - «До самой смерти»
16:45 След. Другие люди
17:35 След. Горячая надежда
18:20 След. Кушать подано
19:10 След. Она по проволоке ходила
19:55 След. Уйди, жиренчик!
20:40 След. Охотники и собиратели
21:30 След. Даму сдавали в багаж
22:20 След. За тремя зайцами
23:05 След. Святые и грешные
23:45 След. Мертвая свадьба
00:30 След. Смерть ради смеха
01:10 Дознаватель. Пикник
02:00 Дознаватель. Белые ночи
02:45 Дознаватель. Поединок
03:30 Дознаватель. Командировка
04:15 Дознаватель. Лекарство

В программе передач возможны изменения.









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