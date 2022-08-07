Программа передач Домашний на 7 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 7 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
07.08.2022
04:00 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире»
05:35 6 кадров
06:10 Сватьи. 3-я серия
06:30 Сватьи. 3-я - 6-я серии
09:45 Белое платье
11:40 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии
15:15 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 123-я и 124-я серии
22:40 Миллионер
00:40 Под каблуком. 5-я - 8-я серии
04:00 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я серия - «Бег по утрам». 9-я серия - «Семейный бизнес»
В телепрограмме возможны изменения.