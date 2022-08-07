Программа передач Домашний на 7 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 7 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



07.08.2022



04:00 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире»

05:35 6 кадров

06:10 Сватьи. 3-я серия

06:30 Сватьи. 3-я - 6-я серии

09:45 Белое платье

11:40 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии

15:15 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 123-я и 124-я серии

22:40 Миллионер

00:40 Под каблуком. 5-я - 8-я серии

04:00 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я серия - «Бег по утрам». 9-я серия - «Семейный бизнес»



В телепрограмме возможны изменения.