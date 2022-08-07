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Программа передач ТНТ на 7 августа 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 7 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

07.08.2022

05:00 Открытый микрофон. 9-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
07:00 Смешарики: Пин-код
09:00 Два хвоста
10:20 СашаТаня. Сезон 5. 181-я - 195-я серии
17:45 Звезды в Африке. Сезон 2. 16-я серия
19:25 Звезды в Африке. Сезон 2. 17-я серия
21:00 Однажды в России. Сезон 8. 209-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 210-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 37-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 252-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 253-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 1. 7-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 1. 8-я серия
04:15 Comedy Баттл. 8-я серия

В программе передач возможны изменения.









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