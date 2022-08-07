Программа передач ТНТ на 7 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 7 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



07.08.2022



05:00 Открытый микрофон. 9-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

07:00 Смешарики: Пин-код

09:00 Два хвоста

10:20 СашаТаня. Сезон 5. 181-я - 195-я серии

17:45 Звезды в Африке. Сезон 2. 16-я серия

19:25 Звезды в Африке. Сезон 2. 17-я серия

21:00 Однажды в России. Сезон 8. 209-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 210-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 37-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 252-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 253-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 1. 7-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 1. 8-я серия

04:15 Comedy Баттл. 8-я серия



В программе передач возможны изменения.