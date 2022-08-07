Программа передач СТС на 7 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 7 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



07.08.2022



05:00 Воронины. Сезон 17. 15-я серия

05:25 Воронины. Сезон 17. 16-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 191-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 113-я серия

06:05 Фиксики. Ключ-карта

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики. Граммофон

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Отель «Старый замок»

06:50 Три кота. Морское чудище

06:55 Три кота. Машина для Коржика

07:05 Три кота. Осьминожка

07:10 Три кота. Компот-исследователь

07:15 Три кота. Котенок-принц

07:20 Три кота. Папин видеоблог

07:25 Три кота. Коллекция

07:30 Царевны. Волшебные краски

07:40 Царевны. Полеты во сне и наяву

07:45 Царевны

07:55 Царевны. Лесная прогулка

08:00 Случайный шпион

09:45 Мадагаскар

11:25 Мадагаскар-2

13:05 Мадагаскар-3

14:55 Девочка Миа и белый лев

17:00 Соник в кино

18:55 Покемон. Детектив Пикачу

21:00 Хроники хищных городов

23:35 Бегущий по лезвию 2049

02:35 Воронины. Сезон 17. 13-я - 19-я серии



В программе передач возможны изменения.