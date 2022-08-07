Программа передач СТС на 7 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 7 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
07.08.2022
05:00 Воронины. Сезон 17. 15-я серия
05:25 Воронины. Сезон 17. 16-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 190-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 191-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 113-я серия
06:05 Фиксики. Ключ-карта
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики. Граммофон
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Отель «Старый замок»
06:50 Три кота. Морское чудище
06:55 Три кота. Машина для Коржика
07:05 Три кота. Осьминожка
07:10 Три кота. Компот-исследователь
07:15 Три кота. Котенок-принц
07:20 Три кота. Папин видеоблог
07:25 Три кота. Коллекция
07:30 Царевны. Волшебные краски
07:40 Царевны. Полеты во сне и наяву
07:45 Царевны
07:55 Царевны. Лесная прогулка
08:00 Случайный шпион
09:45 Мадагаскар
11:25 Мадагаскар-2
13:05 Мадагаскар-3
14:55 Девочка Миа и белый лев
17:00 Соник в кино
18:55 Покемон. Детектив Пикачу
21:00 Хроники хищных городов
23:35 Бегущий по лезвию 2049
02:35 Воронины. Сезон 17. 13-я - 19-я серии
В программе передач возможны изменения.