Программа передач Матч ТВ на 7 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 7 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
07.08.2022
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Т. Сантос - Дж. Хилл. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:25 Новости
09:30 Драконы навсегда
11:30 Все на Матч!
11:55 VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония закрытия. Прямой эфир
13:50 Новости
13:55 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир
15:55 Хоккей. Sochi Hockey Open. СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
18:15 Все на Матч!
18:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
19:40 Все на Матч!
19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Пари НН». Прямой эфир
22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:20 Новости
23:30 Все на Матч!
00:00 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам
01:10 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Строгино» (Москва)
03:40 Новости
03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля
В программе передач возможны изменения.