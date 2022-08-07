Программа передач Матч ТВ на 7 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 7 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



07.08.2022



05:00 Смешанные единоборства. UFC. Т. Сантос - Дж. Хилл. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:25 Новости

09:30 Драконы навсегда

11:30 Все на Матч!

11:55 VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония закрытия. Прямой эфир

13:50 Новости

13:55 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир

15:55 Хоккей. Sochi Hockey Open. СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

18:15 Все на Матч!

18:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

19:40 Все на Матч!

19:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Пари НН». Прямой эфир

22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

23:20 Новости

23:30 Все на Матч!

00:00 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам

01:10 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Строгино» (Москва)

03:40 Новости

03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля



В программе передач возможны изменения.