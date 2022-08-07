Программа передач РЕН ТВ на 7 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 7 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



07.08.2022



05:00 Тайны Чапман

06:00 Миссия: невыполнима

07:45 Миссия: Невыполнима-2

08:30 Новости

09:00 Миссия: Невыполнима-2

10:45 Миссия: Невыполнима 3

12:30 Новости

13:00 Миссия: Невыполнима 3

13:50 Миссия невыполнима. Протокол «Фантом»

16:30 Новости

17:00 Миссия невыполнима: Племя изгоев

19:30 Новости

20:00 Миссия невыполнима: Последствия

23:00 Новости

23:25 Отель «Артемида»

01:05 Самые шокирующие гипотезы

04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе передач возможны изменения.