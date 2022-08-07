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Программа передач РЕН ТВ на 7 августа 2022 года


Телепрограмма РЕН ТВ на 7 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.

07.08.2022

05:00 Тайны Чапман
06:00 Миссия: невыполнима
07:45 Миссия: Невыполнима-2
08:30 Новости
09:00 Миссия: Невыполнима-2
10:45 Миссия: Невыполнима 3
12:30 Новости
13:00 Миссия: Невыполнима 3
13:50 Миссия невыполнима. Протокол «Фантом»
16:30 Новости
17:00 Миссия невыполнима: Племя изгоев
19:30 Новости
20:00 Миссия невыполнима: Последствия
23:00 Новости
23:25 Отель «Артемида»
01:05 Самые шокирующие гипотезы
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

В программе передач возможны изменения.









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