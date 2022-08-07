Программа передач канала Звезда на 7 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 7 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
07.08.2022
03:25 С ног на голову
05:30 Атака мертвецов
06:00 Постарайся остаться живым
07:10 Командир корабля
09:00 Новости дня
09:15 Оружие Победы
09:30 7 августа - День железнодорожных войск
09:55 Военная приёмка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Спецвыпуск № 13
11:25 Код доступа. ВОЗ. Бизнес на здоровье
12:10 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Евгений Ледин
12:55 Освобождение
13:25 Специальный репортаж
14:30 Викинг 2. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
22:50 Золотая мина
01:15 Освобождение
01:45 С чего начинается Родина. 1-я - 5-я серии
В программе передач возможны изменения.