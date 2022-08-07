Программа передач канала Звезда на 7 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 7 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



07.08.2022



03:25 С ног на голову

05:30 Атака мертвецов

06:00 Постарайся остаться живым

07:10 Командир корабля

09:00 Новости дня

09:15 Оружие Победы

09:30 7 августа - День железнодорожных войск

09:55 Военная приёмка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Спецвыпуск № 13

11:25 Код доступа. ВОЗ. Бизнес на здоровье

12:10 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Евгений Ледин

12:55 Освобождение

13:25 Специальный репортаж

14:30 Викинг 2. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

22:50 Золотая мина

01:15 Освобождение

01:45 С чего начинается Родина. 1-я - 5-я серии



В программе передач возможны изменения.