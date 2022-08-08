Телепрограмма ТВ России на понедельник 8 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 8 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 08.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Курорт цвета хаки. 1-я и 2-я серии

23:40 Большая игра

00:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Грозный. 1-я серия - «Царь всея Руси»

00:45 Грозный. 2-я серия - «Наследник»

02:00 Королева бандитов-2. 1-я серия

02:50 Королева бандитов-2. 2-я серия

04:05 Женщины на грани. 22-я серия - «Безупречное алиби»



ТВЦ



04:54 Четыре кризиса любви. 2-я серия

06:00 Настроение

08:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:55 Последний кордон. Сезон 3. 1-я серия

09:45 Последний кордон. Сезон 3. 2-я серия

10:35 Александр Абдулов. Жизнь без оглядки

11:30 События

11:50 Практика. 17-я серия

12:45 Практика. 18-я серия

13:40 Мой герой. Юрий Мороз

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия

16:00 Оперетта капитана Крутова. 2-я серия

17:00 Марина Голуб. Напролом

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 С небес на землю. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 45-я серия

23:10 Знак качества. Бесценные продукты

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Виктор Черномырдин

01:30 Ребенок или роль?

02:10 Марина Голуб. Напролом

02:50 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия

03:35 Оперетта капитана Крутова. 2-я серия

04:25 Москва резиновая



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Блаженная

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. На мажорной ноте

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-2. «Китайская ничья». «Опасный фарватер». «Тайна старого затона». «Конек-горбунок»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-2. «Китайская ничья». «Опасный фарватер». «Тайна старого затона». «Конек-горбунок»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Пёс-4. Доставка

15:00 Пёс-4. Охота на охотников

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 8. «Игра на чужом поле», 1-я - 4-я серии

23:30 Сегодня в Москве

23:50 Пёс-5. Иллюзион

00:55 Пёс-5. Зверь

02:00 Братаны - 2. 13-я - 16-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча с прекрасным



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей. Дело репортера

06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 1-я часть

06:55 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 2-я часть

07:40 Чужой район-2. Кредит

08:40 Чужой район-2. Ранение

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. Ранение

10:05 Чужой район-2. Клеймо

11:05 Чужой район-2. Подстава

12:05 Чужой район-2. Граффити

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Награда

14:25 Дознаватель. Огонь

15:25 Дознаватель. Ксива

16:25 Дознаватель. Мразь

17:25 Дознаватель. Жара

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Жара

18:55 Дознаватель. Свидетель

19:50 След. Жирная корова

20:40 След. Дело - табак

21:35 След. Внук на заказ

22:25 След. Настоящий мужик

23:10 Свои-3. Дом стоит, свет горит

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Крысобой

01:15 След. С прибором

01:50 След. Отбивные с кровью

02:30 След. Легенда о любви

03:05 Детективы. Липа

03:35 Детективы. Успеть за ночь

04:10 Детективы. Бульдозер

04:35 Детективы. Восточная любовь



Домашний



04:00 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я серия - «Бег по утрам». 9-я серия - «Семейный бизнес»

06:25 6 кадров

06:55 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Бывшая и нынешняя». «Склеить осколки»

13:00 Порча. Проклятая земля

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Дарья

14:40 Преступления страсти. 13-я серия - «Белый танец». 14-я серия - «Настойчивый поклонник». 135-я серия - «Самая красивая мама». 16-я серия - «Билет с автографом»

18:45 Скажи, подруга

19:00 В одну реку дважды. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Жемчужное проклятье

23:35 Знахарка

00:05 Верну любимого. Дарья

00:40 Понять. Простить. «Бывшая и нынешняя». «Склеить осколки»

01:35 Порча. Бессильный ловелас

02:00 Преступления страсти. Семейный бизнес

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 10-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 97-я - 108-я серии

15:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии

20:00 «Короче»-2«. 13-я - 15-я серии

21:00 Нереалити. 1-я серия

21:50 Девушка без комплексов

00:25 Я не шучу. 1-я серия

01:00 Я не шучу. 2-я серия

01:25 Импровизация. 9-я серия

02:10 Импровизация. 10-я серия

03:00 Comedy Баттл. 9-я серия

03:45 Открытый микрофон. 11-я серия

04:35 Открытый микрофон. 12-я серия



СТС



04:55 Воронины. Сезон 17. 19-я серия

05:20 Воронины. Сезон 17. 20-я серия

05:45 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 114-я серия

06:10 Забавные истории

06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

06:40 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

08:00 Дылды. Сезон 2. 1-я - 21-я серии

19:00 Дылды. Сезон 3. 1-я серия

19:20 Дылды. Сезон 3. 2-я серия

19:45 Мумия

21:45 Хроники хищных городов

00:20 Ты водишь!

02:15 Третий лишний

03:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 1-я - 3-я серии



Матч ТВ



05:00 «Любовь под грифом «Секретно»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Позывной «Стая«

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Рэмбо: Первая кровь

17:15 Новости

17:20 Рэмбо: Первая кровь

17:55 Громко

18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

19:55 Футбол. Первая Лига. Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

23:35 Все на Матч!

00:20 Тотальный футбол

00:50 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Металлург» (Новокузнецк)

02:45 Пять трамплинов Дмитрия Саутина

03:15 Новости

03:20 Наши иностранцы

03:50 Катар-2022

04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Хитмэн: Агент 47

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Неизвестная история

00:30 Заложница

02:10 Ванильное небо

04:15 Тайны Чапман



Звезда



01:45 С чего начинается Родина. 1-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Приезжая

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Охотники за бриллиантами. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Охотники за бриллиантами. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Пистолеты-пулеметы

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Секретные бункеры Сталина

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Душа шпиона

00:50 Постарайся остаться живым

01:55 Приезжая

03:30 Правда лейтенанта Климова



Кино ТВ



04:45 Патруль

06:25 Замерзшая из Майами

08:00 Притворись моей женой

09:55 Зависнуть в Палм-Спрингс

11:30 Мы - Миллеры

13:20 Могучие рейнджеры

15:20 РЭД

17:10 Рэд 2

19:00 Гнев человеческий

21:00 Стрелок

23:10 Триггер. 1-я - 3-я серии

01:55 Зеркала

03:30 Багровые реки 2. Ангелы Апокалипсиса



Мосфильм. Золотая коллекция



03:55 Акселератка

05:20 Выкуп

06:40 Станционный смотритель

07:50 Про бегемота, который боялся прививок

08:10 Праздник новогодней елки

09:15 Утренний обход

11:05 А если это любовь?

12:55 Белорусский вокзал

14:45 Ирония судьбы, или С легким паром!

18:10 Тайны следствия-6. «Срок давности», 1-я и 2-я серии

19:50 Иван Васильевич меняет профессию

21:30 Вертикаль

22:55 Осенний марафон

00:35 Вокзал для двоих

02:50 Яды, или Всемирная история отравлений

04:25 Тайны следствия-6. «Срок давности», 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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