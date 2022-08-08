Телепрограмма ТВ России на понедельник 8 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 8 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 08.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Курорт цвета хаки. 1-я и 2-я серии
23:40 Большая игра
00:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Грозный. 1-я серия - «Царь всея Руси»
00:45 Грозный. 2-я серия - «Наследник»
02:00 Королева бандитов-2. 1-я серия
02:50 Королева бандитов-2. 2-я серия
04:05 Женщины на грани. 22-я серия - «Безупречное алиби»
ТВЦ
04:54 Четыре кризиса любви. 2-я серия
06:00 Настроение
08:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:55 Последний кордон. Сезон 3. 1-я серия
09:45 Последний кордон. Сезон 3. 2-я серия
10:35 Александр Абдулов. Жизнь без оглядки
11:30 События
11:50 Практика. 17-я серия
12:45 Практика. 18-я серия
13:40 Мой герой. Юрий Мороз
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия
16:00 Оперетта капитана Крутова. 2-я серия
17:00 Марина Голуб. Напролом
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 С небес на землю. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 45-я серия
23:10 Знак качества. Бесценные продукты
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Виктор Черномырдин
01:30 Ребенок или роль?
02:10 Марина Голуб. Напролом
02:50 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия
03:35 Оперетта капитана Крутова. 2-я серия
04:25 Москва резиновая
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Блаженная
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. На мажорной ноте
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-2. «Китайская ничья». «Опасный фарватер». «Тайна старого затона». «Конек-горбунок»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-2. «Китайская ничья». «Опасный фарватер». «Тайна старого затона». «Конек-горбунок»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Пёс-4. Доставка
15:00 Пёс-4. Охота на охотников
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 8. «Игра на чужом поле», 1-я - 4-я серии
23:30 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-5. Иллюзион
00:55 Пёс-5. Зверь
02:00 Братаны - 2. 13-я - 16-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча с прекрасным
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей. Дело репортера
06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 1-я часть
06:55 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 2-я часть
07:40 Чужой район-2. Кредит
08:40 Чужой район-2. Ранение
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. Ранение
10:05 Чужой район-2. Клеймо
11:05 Чужой район-2. Подстава
12:05 Чужой район-2. Граффити
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Награда
14:25 Дознаватель. Огонь
15:25 Дознаватель. Ксива
16:25 Дознаватель. Мразь
17:25 Дознаватель. Жара
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Жара
18:55 Дознаватель. Свидетель
19:50 След. Жирная корова
20:40 След. Дело - табак
21:35 След. Внук на заказ
22:25 След. Настоящий мужик
23:10 Свои-3. Дом стоит, свет горит
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Крысобой
01:15 След. С прибором
01:50 След. Отбивные с кровью
02:30 След. Легенда о любви
03:05 Детективы. Липа
03:35 Детективы. Успеть за ночь
04:10 Детективы. Бульдозер
04:35 Детективы. Восточная любовь
Домашний
04:00 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я серия - «Бег по утрам». 9-я серия - «Семейный бизнес»
06:25 6 кадров
06:55 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Бывшая и нынешняя». «Склеить осколки»
13:00 Порча. Проклятая земля
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Дарья
14:40 Преступления страсти. 13-я серия - «Белый танец». 14-я серия - «Настойчивый поклонник». 135-я серия - «Самая красивая мама». 16-я серия - «Билет с автографом»
18:45 Скажи, подруга
19:00 В одну реку дважды. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Жемчужное проклятье
23:35 Знахарка
00:05 Верну любимого. Дарья
00:40 Понять. Простить. «Бывшая и нынешняя». «Склеить осколки»
01:35 Порча. Бессильный ловелас
02:00 Преступления страсти. Семейный бизнес
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 10-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 97-я - 108-я серии
15:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии
20:00 «Короче»-2«. 13-я - 15-я серии
21:00 Нереалити. 1-я серия
21:50 Девушка без комплексов
00:25 Я не шучу. 1-я серия
01:00 Я не шучу. 2-я серия
01:25 Импровизация. 9-я серия
02:10 Импровизация. 10-я серия
03:00 Comedy Баттл. 9-я серия
03:45 Открытый микрофон. 11-я серия
04:35 Открытый микрофон. 12-я серия
СТС
04:55 Воронины. Сезон 17. 19-я серия
05:20 Воронины. Сезон 17. 20-я серия
05:45 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 114-я серия
06:10 Забавные истории
06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
06:40 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
08:00 Дылды. Сезон 2. 1-я - 21-я серии
19:00 Дылды. Сезон 3. 1-я серия
19:20 Дылды. Сезон 3. 2-я серия
19:45 Мумия
21:45 Хроники хищных городов
00:20 Ты водишь!
02:15 Третий лишний
03:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 1-я - 3-я серии
Матч ТВ
05:00 «Любовь под грифом «Секретно»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Позывной «Стая«
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Рэмбо: Первая кровь
17:15 Новости
17:20 Рэмбо: Первая кровь
17:55 Громко
18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
19:55 Футбол. Первая Лига. Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
23:35 Все на Матч!
00:20 Тотальный футбол
00:50 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Металлург» (Новокузнецк)
02:45 Пять трамплинов Дмитрия Саутина
03:15 Новости
03:20 Наши иностранцы
03:50 Катар-2022
04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Хитмэн: Агент 47
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Неизвестная история
00:30 Заложница
02:10 Ванильное небо
04:15 Тайны Чапман
Звезда
01:45 С чего начинается Родина. 1-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Приезжая
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Охотники за бриллиантами. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Охотники за бриллиантами. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Пистолеты-пулеметы
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Секретные бункеры Сталина
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Душа шпиона
00:50 Постарайся остаться живым
01:55 Приезжая
03:30 Правда лейтенанта Климова
Кино ТВ
04:45 Патруль
06:25 Замерзшая из Майами
08:00 Притворись моей женой
09:55 Зависнуть в Палм-Спрингс
11:30 Мы - Миллеры
13:20 Могучие рейнджеры
15:20 РЭД
17:10 Рэд 2
19:00 Гнев человеческий
21:00 Стрелок
23:10 Триггер. 1-я - 3-я серии
01:55 Зеркала
03:30 Багровые реки 2. Ангелы Апокалипсиса
Мосфильм. Золотая коллекция
03:55 Акселератка
05:20 Выкуп
06:40 Станционный смотритель
07:50 Про бегемота, который боялся прививок
08:10 Праздник новогодней елки
09:15 Утренний обход
11:05 А если это любовь?
12:55 Белорусский вокзал
14:45 Ирония судьбы, или С легким паром!
18:10 Тайны следствия-6. «Срок давности», 1-я и 2-я серии
19:50 Иван Васильевич меняет профессию
21:30 Вертикаль
22:55 Осенний марафон
00:35 Вокзал для двоих
02:50 Яды, или Всемирная история отравлений
04:25 Тайны следствия-6. «Срок давности», 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.