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Программа передач Первого канала на 8 августа 2022 года


Телепрограмма Первого канала на 8 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

08.08.2022

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Курорт цвета хаки. 1-я и 2-я серии
23:40 Большая игра
00:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

В программе передач возможны изменения.









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