Программа передач Россия 1 на 8 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 8 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
08.08.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Грозный. 1-я серия - «Царь всея Руси»
00:45 Грозный. 2-я серия - «Наследник»
02:00 Королева бандитов-2. 1-я серия
02:50 Королева бандитов-2. 2-я серия
04:05 Женщины на грани. 22-я серия - «Безупречное алиби»
В программе передач возможны изменения.