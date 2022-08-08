Программа передач Россия 1 на 8 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 8 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



08.08.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Грозный. 1-я серия - «Царь всея Руси»

00:45 Грозный. 2-я серия - «Наследник»

02:00 Королева бандитов-2. 1-я серия

02:50 Королева бандитов-2. 2-я серия

04:05 Женщины на грани. 22-я серия - «Безупречное алиби»



В программе передач возможны изменения.