Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТВЦ на 8 августа 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 8 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

08.08.2022

04:54 Четыре кризиса любви. 2-я серия
06:00 Настроение
08:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:55 Последний кордон. Сезон 3. 1-я серия
09:45 Последний кордон. Сезон 3. 2-я серия
10:35 Александр Абдулов. Жизнь без оглядки
11:30 События
11:50 Практика. 17-я серия
12:45 Практика. 18-я серия
13:40 Мой герой. Юрий Мороз
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия
16:00 Оперетта капитана Крутова. 2-я серия
17:00 Марина Голуб. Напролом
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 С небес на землю. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 45-я серия
23:10 Знак качества. Бесценные продукты
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Виктор Черномырдин
01:30 Ребенок или роль?
02:10 Марина Голуб. Напролом
02:50 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия
03:35 Оперетта капитана Крутова. 2-я серия
04:25 Москва резиновая

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТВЦ на 7 августа 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 6 августа 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 5 августа 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 4 августа 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 3 августа 2022 года
    •




    Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 4-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 21 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Бундеслига. Чемпионат Германии по футболу 2022/2023. Расписание трансляций матчей 1-го тура

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начнется 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    КХЛ-2022/2023. Расписание и результаты матчей

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».









    Где находится Новая Каховка на карте Украины, карта Новой Каховки
    Курс евро ЦБ РФ на 7 августа 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 7 августа 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 6 августа 2022. Ковид статистика на сегодня
    Гороскоп Рыбы на 8 августа 2022 года
    Гороскоп Водолей на 8 августа 2022 года
    Гороскоп Стрелец на 8 августа 2022 года
    Гороскоп Козерог на 8 августа 2022 года
    Гороскоп Скорпион на 8 августа 2022 года
    Гороскоп Весы на 8 августа 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru