Программа передач ТВЦ на 8 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 8 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



08.08.2022



04:54 Четыре кризиса любви. 2-я серия

06:00 Настроение

08:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:55 Последний кордон. Сезон 3. 1-я серия

09:45 Последний кордон. Сезон 3. 2-я серия

10:35 Александр Абдулов. Жизнь без оглядки

11:30 События

11:50 Практика. 17-я серия

12:45 Практика. 18-я серия

13:40 Мой герой. Юрий Мороз

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия

16:00 Оперетта капитана Крутова. 2-я серия

17:00 Марина Голуб. Напролом

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 С небес на землю. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 45-я серия

23:10 Знак качества. Бесценные продукты

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Виктор Черномырдин

01:30 Ребенок или роль?

02:10 Марина Голуб. Напролом

02:50 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия

03:35 Оперетта капитана Крутова. 2-я серия

04:25 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.