Программа передач ТВЦ на 8 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 8 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
08.08.2022
04:54 Четыре кризиса любви. 2-я серия
06:00 Настроение
08:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:55 Последний кордон. Сезон 3. 1-я серия
09:45 Последний кордон. Сезон 3. 2-я серия
10:35 Александр Абдулов. Жизнь без оглядки
11:30 События
11:50 Практика. 17-я серия
12:45 Практика. 18-я серия
13:40 Мой герой. Юрий Мороз
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия
16:00 Оперетта капитана Крутова. 2-я серия
17:00 Марина Голуб. Напролом
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 С небес на землю. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 45-я серия
23:10 Знак качества. Бесценные продукты
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Виктор Черномырдин
01:30 Ребенок или роль?
02:10 Марина Голуб. Напролом
02:50 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия
03:35 Оперетта капитана Крутова. 2-я серия
04:25 Москва резиновая
В программе передач возможны изменения.