Программа передач НТВ на 8 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 8 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



08.08.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Блаженная

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. На мажорной ноте

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-2. «Китайская ничья». «Опасный фарватер». «Тайна старого затона». «Конек-горбунок»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-2. «Китайская ничья». «Опасный фарватер». «Тайна старого затона». «Конек-горбунок»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Пёс-4. Доставка

15:00 Пёс-4. Охота на охотников

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 8. «Игра на чужом поле», 1-я - 4-я серии

23:30 Сегодня в Москве

23:50 Пёс-5. Иллюзион

00:55 Пёс-5. Зверь

02:00 Братаны - 2. 13-я - 16-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча с прекрасным



В программе передач возможны изменения.