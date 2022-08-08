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Программа передач НТВ на 8 августа 2022 года


Телепрограмма НТВ на 8 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

08.08.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Блаженная
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. На мажорной ноте
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-2. «Китайская ничья». «Опасный фарватер». «Тайна старого затона». «Конек-горбунок»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-2. «Китайская ничья». «Опасный фарватер». «Тайна старого затона». «Конек-горбунок»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Пёс-4. Доставка
15:00 Пёс-4. Охота на охотников
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 8. «Игра на чужом поле», 1-я - 4-я серии
23:30 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-5. Иллюзион
00:55 Пёс-5. Зверь
02:00 Братаны - 2. 13-я - 16-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча с прекрасным

В программе передач возможны изменения.









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