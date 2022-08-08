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Программа передач Пятого канала на 8 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 8 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

08.08.2022

05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей. Дело репортера
06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 1-я часть
06:55 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 2-я часть
07:40 Чужой район-2. Кредит
08:40 Чужой район-2. Ранение
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. Ранение
10:05 Чужой район-2. Клеймо
11:05 Чужой район-2. Подстава
12:05 Чужой район-2. Граффити
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Награда
14:25 Дознаватель. Огонь
15:25 Дознаватель. Ксива
16:25 Дознаватель. Мразь
17:25 Дознаватель. Жара
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Жара
18:55 Дознаватель. Свидетель
19:50 След. Жирная корова
20:40 След. Дело - табак
21:35 След. Внук на заказ
22:25 След. Настоящий мужик
23:10 Свои-3. Дом стоит, свет горит
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Крысобой
01:15 След. С прибором
01:50 След. Отбивные с кровью
02:30 След. Легенда о любви
03:05 Детективы. Липа
03:35 Детективы. Успеть за ночь
04:10 Детективы. Бульдозер
04:35 Детективы. Восточная любовь

В программе передач возможны изменения.









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