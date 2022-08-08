Программа передач Пятого канала на 8 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 8 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



08.08.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей. Дело репортера

06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 1-я часть

06:55 Улицы разбитых фонарей 4. «Сальдо - бульдо», 2-я часть

07:40 Чужой район-2. Кредит

08:40 Чужой район-2. Ранение

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. Ранение

10:05 Чужой район-2. Клеймо

11:05 Чужой район-2. Подстава

12:05 Чужой район-2. Граффити

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Награда

14:25 Дознаватель. Огонь

15:25 Дознаватель. Ксива

16:25 Дознаватель. Мразь

17:25 Дознаватель. Жара

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Жара

18:55 Дознаватель. Свидетель

19:50 След. Жирная корова

20:40 След. Дело - табак

21:35 След. Внук на заказ

22:25 След. Настоящий мужик

23:10 Свои-3. Дом стоит, свет горит

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Крысобой

01:15 След. С прибором

01:50 След. Отбивные с кровью

02:30 След. Легенда о любви

03:05 Детективы. Липа

03:35 Детективы. Успеть за ночь

04:10 Детективы. Бульдозер

04:35 Детективы. Восточная любовь



В программе передач возможны изменения.