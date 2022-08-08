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Программа передач Домашний на 8 августа 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 8 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

08.08.2022

04:00 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я серия - «Бег по утрам». 9-я серия - «Семейный бизнес»
06:25 6 кадров
06:55 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Бывшая и нынешняя». «Склеить осколки»
13:00 Порча. Проклятая земля
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Дарья
14:40 Преступления страсти. 13-я серия - «Белый танец». 14-я серия - «Настойчивый поклонник». 135-я серия - «Самая красивая мама». 16-я серия - «Билет с автографом»
18:45 Скажи, подруга
19:00 В одну реку дважды. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Жемчужное проклятье
23:35 Знахарка
00:05 Верну любимого. Дарья
00:40 Понять. Простить. «Бывшая и нынешняя». «Склеить осколки»
01:35 Порча. Бессильный ловелас
02:00 Преступления страсти. Семейный бизнес
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!

В телепрограмме возможны изменения.









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