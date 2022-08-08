Программа передач Домашний на 8 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 8 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



08.08.2022



04:00 Преступления страсти. 7-я серия - «Материнский инстинкт». 8-я серия - «Бег по утрам». 9-я серия - «Семейный бизнес»

06:25 6 кадров

06:55 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Бывшая и нынешняя». «Склеить осколки»

13:00 Порча. Проклятая земля

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Дарья

14:40 Преступления страсти. 13-я серия - «Белый танец». 14-я серия - «Настойчивый поклонник». 135-я серия - «Самая красивая мама». 16-я серия - «Билет с автографом»

18:45 Скажи, подруга

19:00 В одну реку дважды. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Жемчужное проклятье

23:35 Знахарка

00:05 Верну любимого. Дарья

00:40 Понять. Простить. «Бывшая и нынешняя». «Склеить осколки»

01:35 Порча. Бессильный ловелас

02:00 Преступления страсти. Семейный бизнес

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.