Программа передач ТНТ на 8 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 8 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
08.08.2022
05:00 Открытый микрофон. 10-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 97-я - 108-я серии
15:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии
20:00 «Короче»-2«. 13-я - 15-я серии
21:00 Нереалити. 1-я серия
21:50 Девушка без комплексов
00:25 Я не шучу. 1-я серия
01:00 Я не шучу. 2-я серия
01:25 Импровизация. 9-я серия
02:10 Импровизация. 10-я серия
03:00 Comedy Баттл. 9-я серия
03:45 Открытый микрофон. 11-я серия
04:35 Открытый микрофон. 12-я серия
В программе передач возможны изменения.