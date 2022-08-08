Программа передач ТНТ на 8 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 8 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



08.08.2022



05:00 Открытый микрофон. 10-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 97-я - 108-я серии

15:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии

20:00 «Короче»-2«. 13-я - 15-я серии

21:00 Нереалити. 1-я серия

21:50 Девушка без комплексов

00:25 Я не шучу. 1-я серия

01:00 Я не шучу. 2-я серия

01:25 Импровизация. 9-я серия

02:10 Импровизация. 10-я серия

03:00 Comedy Баттл. 9-я серия

03:45 Открытый микрофон. 11-я серия

04:35 Открытый микрофон. 12-я серия



В программе передач возможны изменения.