Программа передач СТС на 8 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 8 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



08.08.2022



04:55 Воронины. Сезон 17. 19-я серия

05:20 Воронины. Сезон 17. 20-я серия

05:45 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 114-я серия

06:10 Забавные истории

06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

06:40 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

08:00 Дылды. Сезон 2. 1-я - 21-я серии

19:00 Дылды. Сезон 3. 1-я серия

19:20 Дылды. Сезон 3. 2-я серия

19:45 Мумия

21:45 Хроники хищных городов

00:20 Ты водишь!

02:15 Третий лишний

03:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.