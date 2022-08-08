Программа передач СТС на 8 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 8 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
08.08.2022
04:55 Воронины. Сезон 17. 19-я серия
05:20 Воронины. Сезон 17. 20-я серия
05:45 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 114-я серия
06:10 Забавные истории
06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
06:40 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
08:00 Дылды. Сезон 2. 1-я - 21-я серии
19:00 Дылды. Сезон 3. 1-я серия
19:20 Дылды. Сезон 3. 2-я серия
19:45 Мумия
21:45 Хроники хищных городов
00:20 Ты водишь!
02:15 Третий лишний
03:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.