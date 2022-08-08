Программа передач Матч ТВ на 8 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 8 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
08.08.2022
05:00 «Любовь под грифом «Секретно»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Позывной «Стая«
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Рэмбо: Первая кровь
17:15 Новости
17:20 Рэмбо: Первая кровь
17:55 Громко
18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
19:55 Футбол. Первая Лига. Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
23:35 Все на Матч!
00:20 Тотальный футбол
00:50 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Металлург» (Новокузнецк)
02:45 Пять трамплинов Дмитрия Саутина
03:15 Новости
03:20 Наши иностранцы
03:50 Катар-2022
04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
В программе передач возможны изменения.