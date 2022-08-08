Программа передач Матч ТВ на 8 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 8 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



08.08.2022



05:00 «Любовь под грифом «Секретно»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Позывной «Стая«

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Рэмбо: Первая кровь

17:15 Новости

17:20 Рэмбо: Первая кровь

17:55 Громко

18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

19:55 Футбол. Первая Лига. Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

23:35 Все на Матч!

00:20 Тотальный футбол

00:50 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Металлург» (Новокузнецк)

02:45 Пять трамплинов Дмитрия Саутина

03:15 Новости

03:20 Наши иностранцы

03:50 Катар-2022

04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»



В программе передач возможны изменения.