Программа передач канала Звезда на 8 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 8 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
08.08.2022
01:45 С чего начинается Родина. 1-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Приезжая
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Охотники за бриллиантами. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Охотники за бриллиантами. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Пистолеты-пулеметы
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Секретные бункеры Сталина
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Душа шпиона
00:50 Постарайся остаться живым
01:55 Приезжая
03:30 Правда лейтенанта Климова
В программе передач возможны изменения.