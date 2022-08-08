Программа передач канала Звезда на 8 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 8 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



08.08.2022



01:45 С чего начинается Родина. 1-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Приезжая

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Охотники за бриллиантами. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Охотники за бриллиантами. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Пистолеты-пулеметы

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Секретные бункеры Сталина

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Душа шпиона

00:50 Постарайся остаться живым

01:55 Приезжая

03:30 Правда лейтенанта Климова



В программе передач возможны изменения.