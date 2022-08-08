Программа передач Золотая коллекция на 8 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 8 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
08.08.2022
03:55 Акселератка
05:20 Выкуп
06:40 Станционный смотритель
07:50 Про бегемота, который боялся прививок
08:10 Праздник новогодней елки
09:15 Утренний обход
11:05 А если это любовь?
12:55 Белорусский вокзал
14:45 Ирония судьбы, или С легким паром!
18:10 Тайны следствия-6. «Срок давности», 1-я и 2-я серии
19:50 Иван Васильевич меняет профессию
21:30 Вертикаль
22:55 Осенний марафон
00:35 Вокзал для двоих
02:50 Яды, или Всемирная история отравлений
04:25 Тайны следствия-6. «Срок давности», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.