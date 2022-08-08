Программа передач Золотая коллекция на 8 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 8 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



08.08.2022



03:55 Акселератка

05:20 Выкуп

06:40 Станционный смотритель

07:50 Про бегемота, который боялся прививок

08:10 Праздник новогодней елки

09:15 Утренний обход

11:05 А если это любовь?

12:55 Белорусский вокзал

14:45 Ирония судьбы, или С легким паром!

18:10 Тайны следствия-6. «Срок давности», 1-я и 2-я серии

19:50 Иван Васильевич меняет профессию

21:30 Вертикаль

22:55 Осенний марафон

00:35 Вокзал для двоих

02:50 Яды, или Всемирная история отравлений

04:25 Тайны следствия-6. «Срок давности», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.