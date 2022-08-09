Телепрограмма ТВ России на вторник 9 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 9 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 09.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Курорт цвета хаки. 3-я и 4-я серии
23:40 Большая игра
00:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:45 Ленинградская симфония на берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном городе
01:15 Седьмая симфония
02:05 Королева бандитов-2. 3-я серия
02:55 Королева бандитов-2. 4-я серия
04:05 Женщины на грани. 11-я серия - «Крепкая семья»
ТВЦ
04:25 Москва резиновая
05:20 Мой герой. Юрий Мороз
06:00 Настроение
08:25 Доктор И... Альцгеймер. Что делать дальше?
08:55 Последний кордон. Сезон 3. 3-я серия
09:45 Последний кордон. Сезон 3. 4-я серия
10:40 Жан Маре против Луи де Фюнеса
11:30 События
11:50 Практика. 19-я серия
12:45 Практика. 20-я серия
13:40 Мой герой. Маша Распутина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Оперетта капитана Крутова. 3-я серия
16:00 Оперетта капитана Крутова. 4-я серия
17:00 Сергей Лапин. Влюбленный деспот
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Неразрезанные страницы. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 41-я серия
23:10 Звёздные приживалы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Наркота
01:25 Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь
02:05 Сергей Лапин. Влюбленный деспот
02:45 Оперетта капитана Крутова. 3-я серия
03:30 Оперетта капитана Крутова. 4-я серия
04:20 Москва резиновая
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча с прекрасным
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Полнолуние
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-2. «Южный ветер», «Морское чудовище», «Погружение в недра», «Похищение»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-2. «Южный ветер», «Морское чудовище», «Погружение в недра», «Похищение»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Пёс-4. Индеец
15:00 Пёс-4. Рыцари
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 8. «Большой брат«, 1-я - 4-я серии
23:30 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-5. Отверженные
00:45 Пёс-5. Доктор Зло
01:45 Братаны - 2. 17-я - 20-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Сам себе супермен
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 1-я серия
06:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 2-я серия
08:00 Чужой район-2. Похищение
08:55 Чужой район-2. Мечта
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. Мечта
10:15 Чужой район-2. Коллега
11:10 Чужой район-2. 25-я серия - «Вера»
12:10 Чужой район-2. 26-я серия - «До самой смерти»
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Игра
14:25 Дознаватель. Месть
15:25 Дознаватель. Чёрный король
16:20 Дознаватель. Кража
17:20 Дознаватель. Свой
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Свой
18:50 Дознаватель. Мороз
19:50 След. Депрессивно-раздражающие факторы
20:40 След. Змеиный след
21:25 След. Чужие грехи
22:20 След. Беспощадный Убанга
23:10 Свои-3. Хронометраж
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Дурная энергетика
01:15 След. Мусоровоз для мусора
01:50 След. Она по проволоке ходила
02:30 След. По следу мясника
03:05 Детективы. Новоселье
03:40 Детективы. Лебединое озеро
04:10 Детективы. Упавшая звезда
04:35 Детективы. Вот такая любовь
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. Будущее для сына
13:15 Порча. Капля крови
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Сердце волнуется
14:55 Преступления страсти. 17-я серия - «Возвращение». 18-я серия - «Украденное счастье». 19-я серия - «Женское счастье». 20-я серия - «Старый диван начальника»
19:00 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. Проклятый подарок
23:25 Знахарка
00:00 Верну любимого. Сердце волнуется
00:30 Понять. Простить. Будущее для сына
01:25 Порча. Детские страхи
01:50 Преступления страсти. Любой ценой
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:35 Открытый микрофон. 12-я серия
05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Модные игры. 8-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 109-я - 120-я серии
15:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии
20:00 «Короче«-2». 15-я серия
20:30 «Короче«-2». 16-я серия
21:00 Нереалити. 2-я серия
22:00 Очень плохие девчонки
00:00 Я не шучу. 3-я серия
00:30 Я не шучу. 4-я серия
01:00 Импровизация. 11-я серия
01:50 Импровизация. 12-я серия
02:35 Comedy Баттл. 10-я серия
03:20 Открытый микрофон. 13-я серия
04:10 Открытый микрофон. 14-я серия
СТС
04:40 Два отца и два сына. Сезон 1. 3-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия
05:20 Ну, погоди!
05:50 Ералаш. Сезон 1. 215-я - 217-я серии
06:05 Три кота. В подсолнухах
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
08:00 Дылды
09:00 Inтуристы. 2-я серия
09:35 Уральские пельмени. #армейскиебудни
09:45 Как украсть небоскреб
11:55 Сеня-Федя. Сезон 1. 1-я - 11-я серии
17:25 Сеня-Федя. Сезон 2. 1-я серия
18:00 Сеня-Федя. Сезон 2. 2-я серия
18:30 Дылды. Сезон 3. 1-я - 3-я серии
20:00 Мумия
22:30 Мумия возвращается
01:00 Кейт и Лео
03:05 Два отца и два сына. Сезон 1. 1-я - 5-я серии
Матч ТВ
004:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
05:10 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Позывной «Стая»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Неуязвимая мишень
17:15 Новости
17:20 Неуязвимая мишень
18:50 Все на Матч!
19:25 Хоккей. Sochi Hockey Open. СКА - Сборная России. Прямой эфир
21:50 Все на Матч!
22:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
23:00 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина»
00:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Правила игры
03:50 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
04:15 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри»
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Заложница 3
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Метро
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Охотники за бриллиантами. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Безотцовщина
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Дивизионные пушки
19:40 Улика из прошлого. Капитан Пауэрс. Тайна сбитого летчика
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Три процента риска
00:15 Безотцовщина
01:50 За облаками - небо
03:30 По данным уголовного розыска...
04:40 Оружие Победы
04:50 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии
Кино ТВ
05:00 Американец
06:30 Солдат Джейн
08:40 Вспомнить все
10:35 Шестой день
12:35 Пастырь
14:05 Легион
15:40 Война богов: Бессмертные
17:30 Орел девятого легиона
19:20 Сумасшедшая езда
21:00 Безумный Макс: Дорога ярости
23:00 Триггер. 4-я - 6-я серии
01:50 Ночной рейс
03:05 Демон внутри
04:20 Механик
Мосфильм. Золотая коллекция
04:25 Тайны следствия-6. «Срок давности», 1-я и 2-я серии
05:55 Было у отца три сына
08:15 Сказка о царе Салтане
09:10 Осень
10:50 Из жизни отдыхающих
12:25 На ясный огонь
13:55 Душа
15:40 Экипаж
18:10 Тайны следствия-6. «Вызов», 1-я и 2-я серии
19:45 Девчата
21:30 Не может быть!
23:10 Афоня
00:55 Служебный роман
03:25 Тайны следствия-6. «Вызов», 1-я и 2-я серии
04:50 Старый Новый год
Время начала передач - московское.