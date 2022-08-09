Телепрограмма ТВ России на вторник 9 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 9 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 09.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Курорт цвета хаки. 3-я и 4-я серии

23:40 Большая игра

00:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:45 Ленинградская симфония на берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном городе

01:15 Седьмая симфония

02:05 Королева бандитов-2. 3-я серия

02:55 Королева бандитов-2. 4-я серия

04:05 Женщины на грани. 11-я серия - «Крепкая семья»



ТВЦ



04:25 Москва резиновая

05:20 Мой герой. Юрий Мороз

06:00 Настроение

08:25 Доктор И... Альцгеймер. Что делать дальше?

08:55 Последний кордон. Сезон 3. 3-я серия

09:45 Последний кордон. Сезон 3. 4-я серия

10:40 Жан Маре против Луи де Фюнеса

11:30 События

11:50 Практика. 19-я серия

12:45 Практика. 20-я серия

13:40 Мой герой. Маша Распутина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Оперетта капитана Крутова. 3-я серия

16:00 Оперетта капитана Крутова. 4-я серия

17:00 Сергей Лапин. Влюбленный деспот

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Неразрезанные страницы. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 41-я серия

23:10 Звёздные приживалы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Наркота

01:25 Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь

02:05 Сергей Лапин. Влюбленный деспот

02:45 Оперетта капитана Крутова. 3-я серия

03:30 Оперетта капитана Крутова. 4-я серия

04:20 Москва резиновая



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча с прекрасным

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Полнолуние

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-2. «Южный ветер», «Морское чудовище», «Погружение в недра», «Похищение»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-2. «Южный ветер», «Морское чудовище», «Погружение в недра», «Похищение»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Пёс-4. Индеец

15:00 Пёс-4. Рыцари

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 8. «Большой брат«, 1-я - 4-я серии

23:30 Сегодня в Москве

23:50 Пёс-5. Отверженные

00:45 Пёс-5. Доктор Зло

01:45 Братаны - 2. 17-я - 20-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Сам себе супермен



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 1-я серия

06:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 2-я серия

08:00 Чужой район-2. Похищение

08:55 Чужой район-2. Мечта

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. Мечта

10:15 Чужой район-2. Коллега

11:10 Чужой район-2. 25-я серия - «Вера»

12:10 Чужой район-2. 26-я серия - «До самой смерти»

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Игра

14:25 Дознаватель. Месть

15:25 Дознаватель. Чёрный король

16:20 Дознаватель. Кража

17:20 Дознаватель. Свой

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Свой

18:50 Дознаватель. Мороз

19:50 След. Депрессивно-раздражающие факторы

20:40 След. Змеиный след

21:25 След. Чужие грехи

22:20 След. Беспощадный Убанга

23:10 Свои-3. Хронометраж

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Дурная энергетика

01:15 След. Мусоровоз для мусора

01:50 След. Она по проволоке ходила

02:30 След. По следу мясника

03:05 Детективы. Новоселье

03:40 Детективы. Лебединое озеро

04:10 Детективы. Упавшая звезда

04:35 Детективы. Вот такая любовь



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. Будущее для сына

13:15 Порча. Капля крови

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Сердце волнуется

14:55 Преступления страсти. 17-я серия - «Возвращение». 18-я серия - «Украденное счастье». 19-я серия - «Женское счастье». 20-я серия - «Старый диван начальника»

19:00 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. Проклятый подарок

23:25 Знахарка

00:00 Верну любимого. Сердце волнуется

00:30 Понять. Простить. Будущее для сына

01:25 Порча. Детские страхи

01:50 Преступления страсти. Любой ценой

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:35 Открытый микрофон. 12-я серия

05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Модные игры. 8-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 109-я - 120-я серии

15:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии

20:00 «Короче«-2». 15-я серия

20:30 «Короче«-2». 16-я серия

21:00 Нереалити. 2-я серия

22:00 Очень плохие девчонки

00:00 Я не шучу. 3-я серия

00:30 Я не шучу. 4-я серия

01:00 Импровизация. 11-я серия

01:50 Импровизация. 12-я серия

02:35 Comedy Баттл. 10-я серия

03:20 Открытый микрофон. 13-я серия

04:10 Открытый микрофон. 14-я серия



СТС



04:40 Два отца и два сына. Сезон 1. 3-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия

05:20 Ну, погоди!

05:50 Ералаш. Сезон 1. 215-я - 217-я серии

06:05 Три кота. В подсолнухах

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

08:00 Дылды

09:00 Inтуристы. 2-я серия

09:35 Уральские пельмени. #армейскиебудни

09:45 Как украсть небоскреб

11:55 Сеня-Федя. Сезон 1. 1-я - 11-я серии

17:25 Сеня-Федя. Сезон 2. 1-я серия

18:00 Сеня-Федя. Сезон 2. 2-я серия

18:30 Дылды. Сезон 3. 1-я - 3-я серии

20:00 Мумия

22:30 Мумия возвращается

01:00 Кейт и Лео

03:05 Два отца и два сына. Сезон 1. 1-я - 5-я серии



Матч ТВ



004:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

05:10 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Позывной «Стая»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Неуязвимая мишень

17:15 Новости

17:20 Неуязвимая мишень

18:50 Все на Матч!

19:25 Хоккей. Sochi Hockey Open. СКА - Сборная России. Прямой эфир

21:50 Все на Матч!

22:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

23:00 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина»

00:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Правила игры

03:50 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура

04:15 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри»



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Заложница 3

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Метро

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:25 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Охотники за бриллиантами. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Безотцовщина

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Дивизионные пушки

19:40 Улика из прошлого. Капитан Пауэрс. Тайна сбитого летчика

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Три процента риска

00:15 Безотцовщина

01:50 За облаками - небо

03:30 По данным уголовного розыска...

04:40 Оружие Победы

04:50 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии



Кино ТВ



05:00 Американец

06:30 Солдат Джейн

08:40 Вспомнить все

10:35 Шестой день

12:35 Пастырь

14:05 Легион

15:40 Война богов: Бессмертные

17:30 Орел девятого легиона

19:20 Сумасшедшая езда

21:00 Безумный Макс: Дорога ярости

23:00 Триггер. 4-я - 6-я серии

01:50 Ночной рейс

03:05 Демон внутри

04:20 Механик



Мосфильм. Золотая коллекция



04:25 Тайны следствия-6. «Срок давности», 1-я и 2-я серии

05:55 Было у отца три сына

08:15 Сказка о царе Салтане

09:10 Осень

10:50 Из жизни отдыхающих

12:25 На ясный огонь

13:55 Душа

15:40 Экипаж

18:10 Тайны следствия-6. «Вызов», 1-я и 2-я серии

19:45 Девчата

21:30 Не может быть!

23:10 Афоня

00:55 Служебный роман

03:25 Тайны следствия-6. «Вызов», 1-я и 2-я серии

04:50 Старый Новый год



Время начала передач - московское.



















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