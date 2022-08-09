Программа передач Россия 1 на 9 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 9 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



09.08.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:45 Ленинградская симфония на берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном городе

01:15 Седьмая симфония

02:05 Королева бандитов-2. 3-я серия

02:55 Королева бандитов-2. 4-я серия

04:05 Женщины на грани. 11-я серия - «Крепкая семья»



В программе передач возможны изменения.