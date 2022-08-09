Программа передач НТВ на 9 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 9 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
09.08.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча с прекрасным
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Полнолуние
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-2. «Южный ветер», «Морское чудовище», «Погружение в недра», «Похищение»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-2. «Южный ветер», «Морское чудовище», «Погружение в недра», «Похищение»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Пёс-4. Индеец
15:00 Пёс-4. Рыцари
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 8. «Большой брат«, 1-я - 4-я серии
23:30 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-5. Отверженные
00:45 Пёс-5. Доктор Зло
01:45 Братаны - 2. 17-я - 20-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Сам себе супермен
В программе передач возможны изменения.