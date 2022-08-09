Программа передач НТВ на 9 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 9 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



09.08.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Встреча с прекрасным

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Полнолуние

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-2. «Южный ветер», «Морское чудовище», «Погружение в недра», «Похищение»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-2. «Южный ветер», «Морское чудовище», «Погружение в недра», «Похищение»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Пёс-4. Индеец

15:00 Пёс-4. Рыцари

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 8. «Большой брат«, 1-я - 4-я серии

23:30 Сегодня в Москве

23:50 Пёс-5. Отверженные

00:45 Пёс-5. Доктор Зло

01:45 Братаны - 2. 17-я - 20-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Сам себе супермен



В программе передач возможны изменения.