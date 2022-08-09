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Программа передач Пятого канала на 9 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 9 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

09.08.2022

05:00 Известия
05:25 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 1-я серия
06:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 2-я серия
08:00 Чужой район-2. Похищение
08:55 Чужой район-2. Мечта
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. Мечта
10:15 Чужой район-2. Коллега
11:10 Чужой район-2. 25-я серия - «Вера»
12:10 Чужой район-2. 26-я серия - «До самой смерти»
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Игра
14:25 Дознаватель. Месть
15:25 Дознаватель. Чёрный король
16:20 Дознаватель. Кража
17:20 Дознаватель. Свой
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Свой
18:50 Дознаватель. Мороз
19:50 След. Депрессивно-раздражающие факторы
20:40 След. Змеиный след
21:25 След. Чужие грехи
22:20 След. Беспощадный Убанга
23:10 Свои-3. Хронометраж
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Дурная энергетика
01:15 След. Мусоровоз для мусора
01:50 След. Она по проволоке ходила
02:30 След. По следу мясника
03:05 Детективы. Новоселье
03:40 Детективы. Лебединое озеро
04:10 Детективы. Упавшая звезда
04:35 Детективы. Вот такая любовь

В программе передач возможны изменения.









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