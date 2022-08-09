Программа передач Пятого канала на 9 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 9 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



09.08.2022



05:00 Известия

05:25 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 1-я серия

06:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 2-я серия

08:00 Чужой район-2. Похищение

08:55 Чужой район-2. Мечта

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. Мечта

10:15 Чужой район-2. Коллега

11:10 Чужой район-2. 25-я серия - «Вера»

12:10 Чужой район-2. 26-я серия - «До самой смерти»

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Игра

14:25 Дознаватель. Месть

15:25 Дознаватель. Чёрный король

16:20 Дознаватель. Кража

17:20 Дознаватель. Свой

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Свой

18:50 Дознаватель. Мороз

19:50 След. Депрессивно-раздражающие факторы

20:40 След. Змеиный след

21:25 След. Чужие грехи

22:20 След. Беспощадный Убанга

23:10 Свои-3. Хронометраж

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Дурная энергетика

01:15 След. Мусоровоз для мусора

01:50 След. Она по проволоке ходила

02:30 След. По следу мясника

03:05 Детективы. Новоселье

03:40 Детективы. Лебединое озеро

04:10 Детективы. Упавшая звезда

04:35 Детективы. Вот такая любовь



В программе передач возможны изменения.