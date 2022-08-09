Программа передач Домашний на 9 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 9 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



09.08.2022



04:30 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. Будущее для сына

13:15 Порча. Капля крови

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Сердце волнуется

14:55 Преступления страсти. 17-я серия - «Возвращение». 18-я серия - «Украденное счастье». 19-я серия - «Женское счастье». 20-я серия - «Старый диван начальника»

19:00 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. Проклятый подарок

23:25 Знахарка

00:00 Верну любимого. Сердце волнуется

00:30 Понять. Простить. Будущее для сына

01:25 Порча. Детские страхи

01:50 Преступления страсти. Любой ценой

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.