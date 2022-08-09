Программа передач Домашний на 9 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 9 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
09.08.2022
04:30 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. Будущее для сына
13:15 Порча. Капля крови
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Сердце волнуется
14:55 Преступления страсти. 17-я серия - «Возвращение». 18-я серия - «Украденное счастье». 19-я серия - «Женское счастье». 20-я серия - «Старый диван начальника»
19:00 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. Проклятый подарок
23:25 Знахарка
00:00 Верну любимого. Сердце волнуется
00:30 Понять. Простить. Будущее для сына
01:25 Порча. Детские страхи
01:50 Преступления страсти. Любой ценой
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.