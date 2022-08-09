Программа передач ТНТ на 9 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 9 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
09.08.2022
04:35 Открытый микрофон. 12-я серия
05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Модные игры. 8-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 109-я - 120-я серии
15:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии
20:00 «Короче«-2». 15-я серия
20:30 «Короче«-2». 16-я серия
21:00 Нереалити. 2-я серия
22:00 Очень плохие девчонки
00:00 Я не шучу. 3-я серия
00:30 Я не шучу. 4-я серия
01:00 Импровизация. 11-я серия
01:50 Импровизация. 12-я серия
02:35 Comedy Баттл. 10-я серия
03:20 Открытый микрофон. 13-я серия
04:10 Открытый микрофон. 14-я серия
В программе передач возможны изменения.