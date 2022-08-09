Программа передач ТНТ на 9 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 9 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



09.08.2022



04:35 Открытый микрофон. 12-я серия

05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Модные игры. 8-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 109-я - 120-я серии

15:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии

20:00 «Короче«-2». 15-я серия

20:30 «Короче«-2». 16-я серия

21:00 Нереалити. 2-я серия

22:00 Очень плохие девчонки

00:00 Я не шучу. 3-я серия

00:30 Я не шучу. 4-я серия

01:00 Импровизация. 11-я серия

01:50 Импровизация. 12-я серия

02:35 Comedy Баттл. 10-я серия

03:20 Открытый микрофон. 13-я серия

04:10 Открытый микрофон. 14-я серия



В программе передач возможны изменения.