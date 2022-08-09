Программа передач СТС на 9 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 9 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



09.08.2022



04:40 Два отца и два сына. Сезон 1. 3-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия

05:20 Ну, погоди!

05:50 Ералаш. Сезон 1. 215-я - 217-я серии

06:05 Три кота. В подсолнухах

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

08:00 Дылды

09:00 Inтуристы. 2-я серия

09:35 Уральские пельмени. #армейскиебудни

09:45 Как украсть небоскреб

11:55 Сеня-Федя. Сезон 1. 1-я - 11-я серии

17:25 Сеня-Федя. Сезон 2. 1-я серия

18:00 Сеня-Федя. Сезон 2. 2-я серия

18:30 Дылды. Сезон 3. 1-я - 3-я серии

20:00 Мумия

22:30 Мумия возвращается

01:00 Кейт и Лео

03:05 Два отца и два сына. Сезон 1. 1-я - 5-я серии



В программе передач возможны изменения.