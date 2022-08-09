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Программа передач СТС на 9 августа 2022 года


Телепрограмма СТС на 9 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

09.08.2022

04:40 Два отца и два сына. Сезон 1. 3-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия
05:20 Ну, погоди!
05:50 Ералаш. Сезон 1. 215-я - 217-я серии
06:05 Три кота. В подсолнухах
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
08:00 Дылды
09:00 Inтуристы. 2-я серия
09:35 Уральские пельмени. #армейскиебудни
09:45 Как украсть небоскреб
11:55 Сеня-Федя. Сезон 1. 1-я - 11-я серии
17:25 Сеня-Федя. Сезон 2. 1-я серия
18:00 Сеня-Федя. Сезон 2. 2-я серия
18:30 Дылды. Сезон 3. 1-я - 3-я серии
20:00 Мумия
22:30 Мумия возвращается
01:00 Кейт и Лео
03:05 Два отца и два сына. Сезон 1. 1-я - 5-я серии

В программе передач возможны изменения.









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