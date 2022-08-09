Программа передач Матч ТВ на 9 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 9 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



09.08.2022



04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

05:10 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Позывной «Стая»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Неуязвимая мишень

17:15 Новости

17:20 Неуязвимая мишень

18:50 Все на Матч!

19:25 Хоккей. Sochi Hockey Open. СКА - Сборная России. Прямой эфир

21:50 Все на Матч!

22:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

23:00 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина»

00:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Правила игры

03:50 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура

04:15 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри»



В программе передач возможны изменения.