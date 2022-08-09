Программа передач Матч ТВ на 9 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 9 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
09.08.2022
04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
05:10 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Позывной «Стая»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Неуязвимая мишень
17:15 Новости
17:20 Неуязвимая мишень
18:50 Все на Матч!
19:25 Хоккей. Sochi Hockey Open. СКА - Сборная России. Прямой эфир
21:50 Все на Матч!
22:30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
23:00 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина»
00:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Правила игры
03:50 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
04:15 «ФК «Барселона«. Взгляд изнутри»
В программе передач возможны изменения.