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Программа передач РЕН ТВ на 9 августа 2022 года


Телепрограмма РЕН ТВ на 9 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.

09.08.2022

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Заложница 3
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Метро
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман

В программе передач возможны изменения.









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