Программа передач канала Звезда на 9 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 9 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
09.08.2022
05:00 Охотники за бриллиантами. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Безотцовщина
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Дивизионные пушки
19:40 Улика из прошлого. Капитан Пауэрс. Тайна сбитого летчика
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Три процента риска
00:15 Безотцовщина
01:50 За облаками - небо
03:30 По данным уголовного розыска...
04:40 Оружие Победы
04:50 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии
В программе передач возможны изменения.