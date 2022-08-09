Программа передач канала Звезда на 9 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 9 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



09.08.2022



05:00 Охотники за бриллиантами. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Безотцовщина

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Дивизионные пушки

19:40 Улика из прошлого. Капитан Пауэрс. Тайна сбитого летчика

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Три процента риска

00:15 Безотцовщина

01:50 За облаками - небо

03:30 По данным уголовного розыска...

04:40 Оружие Победы

04:50 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии



В программе передач возможны изменения.