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Программа передач Золотая коллекция на 9 августа 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 9 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

09.08.2022

04:25 Тайны следствия-6. «Срок давности», 1-я и 2-я серии
05:55 Было у отца три сына
08:15 Сказка о царе Салтане
09:10 Осень
10:50 Из жизни отдыхающих
12:25 На ясный огонь
13:55 Душа
15:40 Экипаж
18:10 Тайны следствия-6. «Вызов», 1-я и 2-я серии
19:45 Девчата
21:30 Не может быть!
23:10 Афоня
00:55 Служебный роман
03:25 Тайны следствия-6. «Вызов», 1-я и 2-я серии
04:50 Старый Новый год

В телепрограмме передач возможны изменения.









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