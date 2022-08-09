Программа передач Золотая коллекция на 9 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 9 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



09.08.2022



04:25 Тайны следствия-6. «Срок давности», 1-я и 2-я серии

05:55 Было у отца три сына

08:15 Сказка о царе Салтане

09:10 Осень

10:50 Из жизни отдыхающих

12:25 На ясный огонь

13:55 Душа

15:40 Экипаж

18:10 Тайны следствия-6. «Вызов», 1-я и 2-я серии

19:45 Девчата

21:30 Не может быть!

23:10 Афоня

00:55 Служебный роман

03:25 Тайны следствия-6. «Вызов», 1-я и 2-я серии

04:50 Старый Новый год



В телепрограмме передач возможны изменения.