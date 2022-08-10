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Телепрограмма ТВ России на среду 10 августа 2022 года


Программа передач телеканалов России на среду 10 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.

Телепрограмма на 10.08.2022

Первый канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Курорт цвета хаки. 5-я и 6-я серии
23:40 Большая игра
00:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Грозный. 3-я серия - «Ливонская война»
01:00 Королева бандитов-2. 5-я серия
01:55 Королева бандитов-2. 6-я серия
03:00 Женщины на грани. 23-я серия - «Особые отношения» и 24-я серия - «Полный ноль»

ТВЦ

04:20 Москва резиновая
05:10 Мой герой. Маша Распутина
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Белые продукты
08:55 Последний кордон. Сезон 4. 1-я серия
09:45 Последний кордон. Сезон 4. 2-я серия
10:40 Владимир Конкин. Искушение славой
11:30 События
11:50 Практика. 21-я серия
12:40 Практика. 22-я серия
13:40 Мой герой. Наталья Андрейченко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Оперетта капитана Крутова. 5-я серия
16:00 Оперетта капитана Крутова. 6-я серия
17:00 Алексей Смирнов. Свадьбы не будет
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Один день, одна ночь. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 42-я серия
23:10 Прощание. Им не будет 40
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Госизменники
01:30 Знак качества. Сосиски и колбасы
02:10 Алексей Смирнов. Свадьбы не будет
02:50 Оперетта капитана Крутова. 5-я серия
03:35 Оперетта капитана Крутова. 6-я серия
04:25 Москва резиновая

НТВ

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Сам себе супермен
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Настоящая любовь
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-4. «Наряд». «Чужой среди чужих». «Ограбление по-русски». «На глубине»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-4. «Наряд». «Чужой среди чужих». «Ограбление по-русски». «На глубине»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Пёс-4. Хакер
15:00 Пёс-4. Сердцем чую
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 8. «Китайская ничья», 1-я - 4-я серии
23:30 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-5. Родня
00:45 Пёс-5. Кровавая свадьба
01:45 Братаны - 2. 21-я - 24-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Красный стрелок

Пятый канал

05:00 Известия
05:40 Дознаватель. Игра
06:30 Дознаватель. Месть
07:20 Консультант. Лихие времена. 1-я серия
08:20 Консультант. Лихие времена. 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Консультант. Лихие времена. 2-я - 5-я серии
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Истина
14:25 Дознаватель. Справедливость
15:20 Дознаватель. Стрелок
16:20 Дознаватель. Хитрец
17:10 Дознаватель. Кино
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Кино
18:40 Дознаватель. Ярость
19:35 След. Мимоза
20:20 След. Палата №7
21:00 След. Сложное решение
21:40 След. Любовь без выхода
22:25 След. Секач под липовым соусом
23:10 Свои-3. Потоп
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Друзья по несчастью
01:15 След. Парашютисты
01:50 След. Кушать подано
02:25 След. Спящая красавица
03:05 Детективы. Петля
03:35 Детективы. Родня по номиналу
04:10 Детективы. Пусть мама услышит
04:35 Детективы. Дорогое образование

Домашний

04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. Подмена
13:15 Порча. Альхемилла
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. С чистого листа
14:55 В одну реку дважды
19:00 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. Чужой
23:40 Знахарка
00:10 Верну любимого. С чистого листа
00:40 Понять. Простить. Подмена
01:35 Порча. Жить
02:00 Преступления страсти. Реванш
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!

ТНТ

05:00 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я - 71-я серии
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 121-я - 132-я серии
15:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии
20:00 «Короче»-2». 17-я серия
20:30 «Короче»-2». 18-я серия
21:00 Нереалити. 3-я серия
22:00 Однажды в Вегасе
00:00 Я не шучу. 5-я серия
00:30 Я не шучу. 6-я серия
01:00 Импровизация. 13-я серия
01:50 Импровизация. 14-я серия
02:35 Comedy Баттл. 11-я серия
03:20 Открытый микрофон. 15-я серия
04:10 Открытый микрофон. 16-я серия

СТС

04:40 Два отца и два сына. Сезон 1. 5-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 43-я серия
05:20 Ну, погоди!
05:50 Ералаш. Сезон 1. 217-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 218-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 118-я серия
06:05 Три кота. Праздник моря
06:10 Три кота. Музыкальная вечеринка
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
08:00 Дылды
09:00 Уральские пельмени. #любовьзла
09:20 Знакомство с Факерами
11:40 Сеня-Федя. Сезон 2. 3-я - 12-я серии
16:55 Сеня-Федя. Сезон 3. 1-я - 3-я серии
18:30 Дылды
19:30 Дылды
20:00 Мумия. Гробница Императора Драконов
22:05 Царь скорпионов
00:00 Третий лишний
02:00 Третий лишний-2
03:45 Два отца и два сына. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

Матч ТВ

04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
05:10 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Позывной «Стая»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля
16:25 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам
16:55 Все на Матч!
17:30 Новости
17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок Sochi XHL». Прямой эфир
20:45 Новости
20:50 Все на Матч!
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Айнтрахт» (Германия). Прямой эфир
00:20 Все на Матч!
01:10 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Дж. Р. Касимеро - Г. Ригондо
02:20 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
02:50 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам
03:20 Новости
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир

РЕН ТВ

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Паранойя
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Миссия невыполнима: Племя изгоев
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
04:20 Документальный проект

Звезда

04:50 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Без особого риска
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Ночные ласточки. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Ночные ласточки. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Средние танки
19:40 Секретные материалы. Смерш против Абвера. Рижская операция капитана Поспелова
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Чистое небо
00:55 Запасной игрок
02:15 Три процента риска
03:20 За облаками - небо

Кино ТВ

04:20 Механик
05:45 Механик: Воскрешение
07:15 Духless
09:00 Духless 2
10:50 Гнев
13:20 Профессионал
15:20 Стрелок
17:25 Падение Олимпа
19:25 Падение Лондона
21:00 Падение ангела
23:00 Триггер. 7-я - 9-я серии
01:50 Орудия смерти: Город костей
03:45 Возмездие

Мосфильм. Золотая коллекция

04:50 Старый Новый год
07:05 Ночной экипаж
08:50 Конек-Горбунок
10:10 Сибириада
13:55 Пять вечеров
15:50 Спокойный день в конце войны
16:25 Рецепт ее молодости
18:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Черная магия»
19:45 Свой среди чужих, чужой среди своих
21:30 Родня
23:15 Раба любви
00:55 История одной бильярдной команды
02:25 Калина красная
04:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Черная магия»

Время начала передач - московское.









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