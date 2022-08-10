Телепрограмма ТВ России на среду 10 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 10 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 10.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Курорт цвета хаки. 5-я и 6-я серии

23:40 Большая игра

00:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Грозный. 3-я серия - «Ливонская война»

01:00 Королева бандитов-2. 5-я серия

01:55 Королева бандитов-2. 6-я серия

03:00 Женщины на грани. 23-я серия - «Особые отношения» и 24-я серия - «Полный ноль»



ТВЦ



04:20 Москва резиновая

05:10 Мой герой. Маша Распутина

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Белые продукты

08:55 Последний кордон. Сезон 4. 1-я серия

09:45 Последний кордон. Сезон 4. 2-я серия

10:40 Владимир Конкин. Искушение славой

11:30 События

11:50 Практика. 21-я серия

12:40 Практика. 22-я серия

13:40 Мой герой. Наталья Андрейченко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Оперетта капитана Крутова. 5-я серия

16:00 Оперетта капитана Крутова. 6-я серия

17:00 Алексей Смирнов. Свадьбы не будет

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Один день, одна ночь. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 42-я серия

23:10 Прощание. Им не будет 40

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Госизменники

01:30 Знак качества. Сосиски и колбасы

02:10 Алексей Смирнов. Свадьбы не будет

02:50 Оперетта капитана Крутова. 5-я серия

03:35 Оперетта капитана Крутова. 6-я серия

04:25 Москва резиновая



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Сам себе супермен

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Настоящая любовь

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-4. «Наряд». «Чужой среди чужих». «Ограбление по-русски». «На глубине»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-4. «Наряд». «Чужой среди чужих». «Ограбление по-русски». «На глубине»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Пёс-4. Хакер

15:00 Пёс-4. Сердцем чую

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 8. «Китайская ничья», 1-я - 4-я серии

23:30 Сегодня в Москве

23:50 Пёс-5. Родня

00:45 Пёс-5. Кровавая свадьба

01:45 Братаны - 2. 21-я - 24-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Красный стрелок



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Дознаватель. Игра

06:30 Дознаватель. Месть

07:20 Консультант. Лихие времена. 1-я серия

08:20 Консультант. Лихие времена. 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Консультант. Лихие времена. 2-я - 5-я серии

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Истина

14:25 Дознаватель. Справедливость

15:20 Дознаватель. Стрелок

16:20 Дознаватель. Хитрец

17:10 Дознаватель. Кино

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Кино

18:40 Дознаватель. Ярость

19:35 След. Мимоза

20:20 След. Палата №7

21:00 След. Сложное решение

21:40 След. Любовь без выхода

22:25 След. Секач под липовым соусом

23:10 Свои-3. Потоп

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Друзья по несчастью

01:15 След. Парашютисты

01:50 След. Кушать подано

02:25 След. Спящая красавица

03:05 Детективы. Петля

03:35 Детективы. Родня по номиналу

04:10 Детективы. Пусть мама услышит

04:35 Детективы. Дорогое образование



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. Подмена

13:15 Порча. Альхемилла

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. С чистого листа

14:55 В одну реку дважды

19:00 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. Чужой

23:40 Знахарка

00:10 Верну любимого. С чистого листа

00:40 Понять. Простить. Подмена

01:35 Порча. Жить

02:00 Преступления страсти. Реванш

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я - 71-я серии

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 121-я - 132-я серии

15:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии

20:00 «Короче»-2». 17-я серия

20:30 «Короче»-2». 18-я серия

21:00 Нереалити. 3-я серия

22:00 Однажды в Вегасе

00:00 Я не шучу. 5-я серия

00:30 Я не шучу. 6-я серия

01:00 Импровизация. 13-я серия

01:50 Импровизация. 14-я серия

02:35 Comedy Баттл. 11-я серия

03:20 Открытый микрофон. 15-я серия

04:10 Открытый микрофон. 16-я серия



СТС



04:40 Два отца и два сына. Сезон 1. 5-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 43-я серия

05:20 Ну, погоди!

05:50 Ералаш. Сезон 1. 217-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 218-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 118-я серия

06:05 Три кота. Праздник моря

06:10 Три кота. Музыкальная вечеринка

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

08:00 Дылды

09:00 Уральские пельмени. #любовьзла

09:20 Знакомство с Факерами

11:40 Сеня-Федя. Сезон 2. 3-я - 12-я серии

16:55 Сеня-Федя. Сезон 3. 1-я - 3-я серии

18:30 Дылды

19:30 Дылды

20:00 Мумия. Гробница Императора Драконов

22:05 Царь скорпионов

00:00 Третий лишний

02:00 Третий лишний-2

03:45 Два отца и два сына. Сезон 1. 5-я - 8-я серии



Матч ТВ



04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

05:10 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Позывной «Стая»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля

16:25 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам

16:55 Все на Матч!

17:30 Новости

17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок Sochi XHL». Прямой эфир

20:45 Новости

20:50 Все на Матч!

21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Айнтрахт» (Германия). Прямой эфир

00:20 Все на Матч!

01:10 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Дж. Р. Касимеро - Г. Ригондо

02:20 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

02:50 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам

03:20 Новости

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Паранойя

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Миссия невыполнима: Племя изгоев

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман

04:20 Документальный проект



Звезда



04:50 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Без особого риска

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Ночные ласточки. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Ночные ласточки. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Средние танки

19:40 Секретные материалы. Смерш против Абвера. Рижская операция капитана Поспелова

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Чистое небо

00:55 Запасной игрок

02:15 Три процента риска

03:20 За облаками - небо



Кино ТВ



04:20 Механик

05:45 Механик: Воскрешение

07:15 Духless

09:00 Духless 2

10:50 Гнев

13:20 Профессионал

15:20 Стрелок

17:25 Падение Олимпа

19:25 Падение Лондона

21:00 Падение ангела

23:00 Триггер. 7-я - 9-я серии

01:50 Орудия смерти: Город костей

03:45 Возмездие



Мосфильм. Золотая коллекция



04:50 Старый Новый год

07:05 Ночной экипаж

08:50 Конек-Горбунок

10:10 Сибириада

13:55 Пять вечеров

15:50 Спокойный день в конце войны

16:25 Рецепт ее молодости

18:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Черная магия»

19:45 Свой среди чужих, чужой среди своих

21:30 Родня

23:15 Раба любви

00:55 История одной бильярдной команды

02:25 Калина красная

04:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Черная магия»



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятого канала на 10 августа 2022 года Программа передач ТВЦ на 10 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 9 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на понедельник 8 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 5 августа 2022 года



