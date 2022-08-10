Программа передач Россия 1 на 10 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 10 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
10.08.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Грозный. 3-я серия - «Ливонская война»
01:00 Королева бандитов-2. 5-я серия
01:55 Королева бандитов-2. 6-я серия
03:00 Женщины на грани. 23-я серия - «Особые отношения» и 24-я серия - «Полный ноль»
В программе передач возможны изменения.