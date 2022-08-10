Программа передач Пятого канала на 10 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 10 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
10.08.2022
05:00 Известия
05:40 Дознаватель. Игра
06:30 Дознаватель. Месть
07:20 Консультант. Лихие времена. 1-я серия
08:20 Консультант. Лихие времена. 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Консультант. Лихие времена. 2-я - 5-я серии
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Истина
14:25 Дознаватель. Справедливость
15:20 Дознаватель. Стрелок
16:20 Дознаватель. Хитрец
17:10 Дознаватель. Кино
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Кино
18:40 Дознаватель. Ярость
19:35 След. Мимоза
20:20 След. Палата №7
21:00 След. Сложное решение
21:40 След. Любовь без выхода
22:25 След. Секач под липовым соусом
23:10 Свои-3. Потоп
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Друзья по несчастью
01:15 След. Парашютисты
01:50 След. Кушать подано
02:25 След. Спящая красавица
03:05 Детективы. Петля
03:35 Детективы. Родня по номиналу
04:10 Детективы. Пусть мама услышит
04:35 Детективы. Дорогое образование
В программе передач возможны изменения.