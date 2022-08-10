Программа передач Пятого канала на 10 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 10 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



10.08.2022



05:00 Известия

05:40 Дознаватель. Игра

06:30 Дознаватель. Месть

07:20 Консультант. Лихие времена. 1-я серия

08:20 Консультант. Лихие времена. 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Консультант. Лихие времена. 2-я - 5-я серии

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Истина

14:25 Дознаватель. Справедливость

15:20 Дознаватель. Стрелок

16:20 Дознаватель. Хитрец

17:10 Дознаватель. Кино

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Кино

18:40 Дознаватель. Ярость

19:35 След. Мимоза

20:20 След. Палата №7

21:00 След. Сложное решение

21:40 След. Любовь без выхода

22:25 След. Секач под липовым соусом

23:10 Свои-3. Потоп

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Друзья по несчастью

01:15 След. Парашютисты

01:50 След. Кушать подано

02:25 След. Спящая красавица

03:05 Детективы. Петля

03:35 Детективы. Родня по номиналу

04:10 Детективы. Пусть мама услышит

04:35 Детективы. Дорогое образование



В программе передач возможны изменения.