Программа передач Домашний на 10 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 10 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



10.08.2022



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. Подмена

13:15 Порча. Альхемилла

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. С чистого листа

14:55 В одну реку дважды

19:00 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. Чужой

23:40 Знахарка

00:10 Верну любимого. С чистого листа

00:40 Понять. Простить. Подмена

01:35 Порча. Жить

02:00 Преступления страсти. Реванш

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.