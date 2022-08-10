Программа передач Домашний на 10 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 10 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
10.08.2022
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. Подмена
13:15 Порча. Альхемилла
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. С чистого листа
14:55 В одну реку дважды
19:00 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. Чужой
23:40 Знахарка
00:10 Верну любимого. С чистого листа
00:40 Понять. Простить. Подмена
01:35 Порча. Жить
02:00 Преступления страсти. Реванш
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.