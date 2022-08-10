Программа передач ТНТ на 10 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 10 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
10.08.2022
05:00 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я - 71-я серии
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 121-я - 132-я серии
15:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии
20:00 «Короче»-2». 17-я серия
20:30 «Короче»-2». 18-я серия
21:00 Нереалити. 3-я серия
22:00 Однажды в Вегасе
00:00 Я не шучу. 5-я серия
00:30 Я не шучу. 6-я серия
01:00 Импровизация. 13-я серия
01:50 Импровизация. 14-я серия
02:35 Comedy Баттл. 11-я серия
03:20 Открытый микрофон. 15-я серия
04:10 Открытый микрофон. 16-я серия
В программе передач возможны изменения.