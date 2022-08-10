Программа передач ТНТ на 10 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 10 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



10.08.2022



05:00 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я - 71-я серии

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 121-я - 132-я серии

15:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии

20:00 «Короче»-2». 17-я серия

20:30 «Короче»-2». 18-я серия

21:00 Нереалити. 3-я серия

22:00 Однажды в Вегасе

00:00 Я не шучу. 5-я серия

00:30 Я не шучу. 6-я серия

01:00 Импровизация. 13-я серия

01:50 Импровизация. 14-я серия

02:35 Comedy Баттл. 11-я серия

03:20 Открытый микрофон. 15-я серия

04:10 Открытый микрофон. 16-я серия



В программе передач возможны изменения.