Программа передач Матч ТВ на 10 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 10 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
10.08.2022
04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
05:10 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Позывной «Стая»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля
16:25 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам
16:55 Все на Матч!
17:30 Новости
17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок Sochi XHL». Прямой эфир
20:45 Новости
20:50 Все на Матч!
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Айнтрахт» (Германия). Прямой эфир
00:20 Все на Матч!
01:10 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Дж. Р. Касимеро - Г. Ригондо
02:20 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
02:50 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам
03:20 Новости
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.