Программа передач Матч ТВ на 10 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 10 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



10.08.2022



04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

05:10 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Позывной «Стая»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля

16:25 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам

16:55 Все на Матч!

17:30 Новости

17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок Sochi XHL». Прямой эфир

20:45 Новости

20:50 Все на Матч!

21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Айнтрахт» (Германия). Прямой эфир

00:20 Все на Матч!

01:10 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Дж. Р. Касимеро - Г. Ригондо

02:20 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

02:50 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам

03:20 Новости

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.