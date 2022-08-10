Программа передач канала Звезда на 10 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 10 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



10.08.2022



04:50 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Без особого риска

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Ночные ласточки. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Ночные ласточки. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Средние танки

19:40 Секретные материалы. Смерш против Абвера. Рижская операция капитана Поспелова

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Чистое небо

00:55 Запасной игрок

02:15 Три процента риска

03:20 За облаками - небо



В программе передач возможны изменения.