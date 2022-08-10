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Программа передач канала Звезда на 10 августа 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 10 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

10.08.2022

04:50 Охотники за бриллиантами. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Без особого риска
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Ночные ласточки. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Ночные ласточки. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Средние танки
19:40 Секретные материалы. Смерш против Абвера. Рижская операция капитана Поспелова
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Чистое небо
00:55 Запасной игрок
02:15 Три процента риска
03:20 За облаками - небо

В программе передач возможны изменения.









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