Программа передач Золотая коллекция на 10 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 10 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



10.08.2022



04:50 Старый Новый год

07:05 Ночной экипаж

08:50 Конек-Горбунок

10:10 Сибириада

13:55 Пять вечеров

15:50 Спокойный день в конце войны

16:25 Рецепт ее молодости

18:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Черная магия»

19:45 Свой среди чужих, чужой среди своих

21:30 Родня

23:15 Раба любви

00:55 История одной бильярдной команды

02:25 Калина красная

04:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Черная магия»



В телепрограмме передач возможны изменения.