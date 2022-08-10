Программа передач Золотая коллекция на 10 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 10 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
10.08.2022
04:50 Старый Новый год
07:05 Ночной экипаж
08:50 Конек-Горбунок
10:10 Сибириада
13:55 Пять вечеров
15:50 Спокойный день в конце войны
16:25 Рецепт ее молодости
18:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Черная магия»
19:45 Свой среди чужих, чужой среди своих
21:30 Родня
23:15 Раба любви
00:55 История одной бильярдной команды
02:25 Калина красная
04:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Черная магия»
В телепрограмме передач возможны изменения.