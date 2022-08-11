Телепрограмма ТВ России на четверг 11 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 11 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 11.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Курорт цвета хаки. 7-я и 8-я серии
23:40 Большая игра
00:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Грозный. 4-я серия - «Ближние люди»
01:00 Королева бандитов-2. 7-я серия
01:55 Королева бандитов-2. 8-я серия
03:00 Женщины на грани. «Призраки прошлого» - 25-я и 26-я серии
ТВЦ
04:25 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Наталья Андрейченко
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Гормональное расписание
09:00 Последний кордон. Сезон 4. 3-я серия
09:50 Последний кордон. Сезон 4. 4-я серия
10:40 Геннадий Ветров. Неудержимый децибел
11:30 События
11:50 Практика. 23-я серия
12:45 Практика. 24-я серия
13:40 Мой герой. Юрий Батурин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Оперетта капитана Крутова. 7-я серия
16:00 Оперетта капитана Крутова. 8-я серия
17:00 Олег Даль. Мания совершенства
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 От первого до последнего слова. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 51-я серия
23:10 Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дикие деньги. Джордж - потрошитель
01:25 Хроники московского быта. Скандал на могиле
02:10 Олег Даль. Мания совершенства
02:50 Оперетта капитана Крутова. 7-я серия
03:35 Оперетта капитана Крутова. 8-я серия
04:25 Москва резиновая
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Красный стрелок
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Дни Достоевского
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-4. «Четырнадцатилетний капитан». «Море страха». «Переправа». «На предельной скорости»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-4. «Четырнадцатилетний капитан». «Море страха». «Переправа». «На предельной скорости»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Пёс-4. Черная вдова
15:00 Пёс-4. Железный человек
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 8. «Последняя война», 1-я - 4-я серии
23:30 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-5. Зануда
00:50 Пёс-5. Паб Рио
01:50 Братаны - 2. 25-я - 28-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Сорняк жизни
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Дознаватель. Истина
06:30 Дознаватель. Справедливость
07:20 Консультант. Лихие времена. 6-я серия
08:20 Консультант. Лихие времена. 7-я серия
09:00 Известия
09:30 Консультант. Лихие времена. 7-я - 10-я серии
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Капитаны
14:25 Дознаватель-2. Услуга
15:25 Дознаватель-2. Афера
16:20 Дознаватель-2. Притон
17:20 Дознаватель-2. Ужин
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Ужин
18:40 Дознаватель-2. Номер
19:40 След. Бетонная могила
20:25 След. Проекция точки джи
21:20 След. Запас прочности
22:25 След. Золото-бриллианты
23:10 Свои-3. Будь собой
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Ехидна
01:15 След. Безнаказанность
01:50 След. За тремя зайцами
02:25 След. Беспощадный Убанга
03:05 Детективы. Детский плач
03:35 Детективы. Грузовичок с секретом
04:10 Детективы. Ячейка общества
04:35 Детективы. Бульдозер
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних. 802-я - 804-я серии
09:20 Давай разведемся! 533-я серия
10:20 Тест на отцовство. 397-я и 398-я серии
12:30 Понять. Простить. «Хочу жить с папой». «Захомутать богача»
13:30 Порча. Сон смерти
14:00 Знахарка. 89-я серия
14:35 Верну любимого. 49-я серия - «Маменькин сынок»
15:10 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии
19:00 Будь что будет. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Сын
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Маменькин сынок
00:25 Понять. Простить. «Хочу жить с папой». «Захомутать богача»
01:20 Порча. Болезнь роста
01:45 Преступления страсти. Сердечная недостаточность
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я - 74-я серии
07:00 Простоквашино
08:30 Перезагрузка. 516-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 133-я - 144-я серии
15:00 СашаТаня. 71-я - 80-я серии
20:00 «Короче»-2». 19-я серия
20:30 «Короче»-2». 20-я серия
21:00 Нереалити. 4-я серия
22:00 Очень плохая училка
23:45 Я не шучу. 7-я серия
00:20 Я не шучу. 8-я серия
00:50 Импровизация. 15-я серия
01:40 Импровизация. 16-я серия
02:30 Comedy Баттл. 12-я серия
03:15 Открытый микрофон. 17-я серия
04:00 Открытый микрофон. 18-я серия
04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
СТС
04:55 Два отца и два сына. Сезон 1. 8-я серия
05:20 Ну, погоди!
05:50 Ералаш. Сезон 1. 219-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 220-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 120-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. День страшилок
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
08:00 Дылды
09:00 Уральские пельмени. #всеработыхороши
09:25 Кейт и Лео
11:45 Сеня-Федя. Сезон 3. 4-я - 15-я серии
18:30 Дылды
19:30 Дылды
20:00 Лара Крофт: Расхитительница гробниц-2 - Колыбель жизни
22:15 Дора и Затерянный город
00:20 Третий лишний-2
02:25 Два отца и два сына. Сезон 1. 6-я - 12-я серии
Матч ТВ
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Позывной «Стая»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Опасный Бангкок
17:10 Новости
17:15 Опасный Бангкок
18:00 Все на Матч!
18:55 Баскетбол 1х1. B1BOX. Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
23:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
23:30 Спиной к обществу
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Мельгар» (Перу). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Человек из футбола
03:50 Голевая неделя РФ
04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Малышка с характером
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Миссия невыполнима: Последствия
03:00 Самые шокирующие гипотезы
03:50 Тайны Чапман
04:35 Документальный проект
Звезда
05:00 Оружие Победы
05:10 Ночные ласточки. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Хроника пикирующего бомбардировщика
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Украинский нацизм
19:40 Код доступа. Убийство Югославии
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 И ты увидишь небо
00:15 Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины
00:55 Хроника пикирующего бомбардировщика
02:10 Без особого риска
03:25 Прекрасная Елена
04:55 Оружие Победы
Кино ТВ
03:45 Возмездие
05:15 Оружейный барон
07:10 9 рота
09:30 21 мост
11:10 Бросок кобры
13:05 Бросок кобры-2
14:50 Конан-варвар
16:40 Помпеи
18:20 2012
21:00 Расплата
23:10 Триггер. 10-я - 12-я серии
01:55 Неистовый
03:10 Сумасшедшая езда
04:45 Война невест
Мосфильм. Золотая коллекция
04:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Черная магия»
05:40 Вечерний лабиринт
06:50 Мимино
08:30 Снежная королева
09:45 Здравствуйте, я ваша тетя!
11:35 За спичками
13:20 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
14:45 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
16:30 Старики-разбойники
18:05 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Дорогой подарок»
19:55 Формула любви
21:30 Бриллиантовая рука
23:15 Джентльмены удачи
00:50 Любовь и голуби
02:35 Ко мне, Мухтар!
03:50 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Дорогой подарок»
Время начала передач - московское.