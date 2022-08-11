Телепрограмма ТВ России на четверг 11 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 11 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 11.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Курорт цвета хаки. 7-я и 8-я серии

23:40 Большая игра

00:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Грозный. 4-я серия - «Ближние люди»

01:00 Королева бандитов-2. 7-я серия

01:55 Королева бандитов-2. 8-я серия

03:00 Женщины на грани. «Призраки прошлого» - 25-я и 26-я серии



ТВЦ



04:25 Москва резиновая

05:15 Мой герой. Наталья Андрейченко

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Гормональное расписание

09:00 Последний кордон. Сезон 4. 3-я серия

09:50 Последний кордон. Сезон 4. 4-я серия

10:40 Геннадий Ветров. Неудержимый децибел

11:30 События

11:50 Практика. 23-я серия

12:45 Практика. 24-я серия

13:40 Мой герой. Юрий Батурин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Оперетта капитана Крутова. 7-я серия

16:00 Оперетта капитана Крутова. 8-я серия

17:00 Олег Даль. Мания совершенства

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 От первого до последнего слова. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 51-я серия

23:10 Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дикие деньги. Джордж - потрошитель

01:25 Хроники московского быта. Скандал на могиле

02:10 Олег Даль. Мания совершенства

02:50 Оперетта капитана Крутова. 7-я серия

03:35 Оперетта капитана Крутова. 8-я серия

04:25 Москва резиновая



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Красный стрелок

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Дни Достоевского

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-4. «Четырнадцатилетний капитан». «Море страха». «Переправа». «На предельной скорости»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-4. «Четырнадцатилетний капитан». «Море страха». «Переправа». «На предельной скорости»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Пёс-4. Черная вдова

15:00 Пёс-4. Железный человек

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 8. «Последняя война», 1-я - 4-я серии

23:30 Сегодня в Москве

23:50 Пёс-5. Зануда

00:50 Пёс-5. Паб Рио

01:50 Братаны - 2. 25-я - 28-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Сорняк жизни



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Дознаватель. Истина

06:30 Дознаватель. Справедливость

07:20 Консультант. Лихие времена. 6-я серия

08:20 Консультант. Лихие времена. 7-я серия

09:00 Известия

09:30 Консультант. Лихие времена. 7-я - 10-я серии

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Капитаны

14:25 Дознаватель-2. Услуга

15:25 Дознаватель-2. Афера

16:20 Дознаватель-2. Притон

17:20 Дознаватель-2. Ужин

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Ужин

18:40 Дознаватель-2. Номер

19:40 След. Бетонная могила

20:25 След. Проекция точки джи

21:20 След. Запас прочности

22:25 След. Золото-бриллианты

23:10 Свои-3. Будь собой

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Ехидна

01:15 След. Безнаказанность

01:50 След. За тремя зайцами

02:25 След. Беспощадный Убанга

03:05 Детективы. Детский плач

03:35 Детективы. Грузовичок с секретом

04:10 Детективы. Ячейка общества

04:35 Детективы. Бульдозер



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних. 802-я - 804-я серии

09:20 Давай разведемся! 533-я серия

10:20 Тест на отцовство. 397-я и 398-я серии

12:30 Понять. Простить. «Хочу жить с папой». «Захомутать богача»

13:30 Порча. Сон смерти

14:00 Знахарка. 89-я серия

14:35 Верну любимого. 49-я серия - «Маменькин сынок»

15:10 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии

19:00 Будь что будет. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Сын

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Маменькин сынок

00:25 Понять. Простить. «Хочу жить с папой». «Захомутать богача»

01:20 Порча. Болезнь роста

01:45 Преступления страсти. Сердечная недостаточность

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я - 74-я серии

07:00 Простоквашино

08:30 Перезагрузка. 516-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 133-я - 144-я серии

15:00 СашаТаня. 71-я - 80-я серии

20:00 «Короче»-2». 19-я серия

20:30 «Короче»-2». 20-я серия

21:00 Нереалити. 4-я серия

22:00 Очень плохая училка

23:45 Я не шучу. 7-я серия

00:20 Я не шучу. 8-я серия

00:50 Импровизация. 15-я серия

01:40 Импровизация. 16-я серия

02:30 Comedy Баттл. 12-я серия

03:15 Открытый микрофон. 17-я серия

04:00 Открытый микрофон. 18-я серия

04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия



СТС



04:55 Два отца и два сына. Сезон 1. 8-я серия

05:20 Ну, погоди!

05:50 Ералаш. Сезон 1. 219-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 220-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 120-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. День страшилок

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

08:00 Дылды

09:00 Уральские пельмени. #всеработыхороши

09:25 Кейт и Лео

11:45 Сеня-Федя. Сезон 3. 4-я - 15-я серии

18:30 Дылды

19:30 Дылды

20:00 Лара Крофт: Расхитительница гробниц-2 - Колыбель жизни

22:15 Дора и Затерянный город

00:20 Третий лишний-2

02:25 Два отца и два сына. Сезон 1. 6-я - 12-я серии



Матч ТВ



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Позывной «Стая»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Опасный Бангкок

17:10 Новости

17:15 Опасный Бангкок

18:00 Все на Матч!

18:55 Баскетбол 1х1. B1BOX. Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

23:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

23:30 Спиной к обществу

01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Мельгар» (Перу). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Человек из футбола

03:50 Голевая неделя РФ

04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Малышка с характером

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Миссия невыполнима: Последствия

03:00 Самые шокирующие гипотезы

03:50 Тайны Чапман

04:35 Документальный проект



Звезда



05:00 Оружие Победы

05:10 Ночные ласточки. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Хроника пикирующего бомбардировщика

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Украинский нацизм

19:40 Код доступа. Убийство Югославии

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 И ты увидишь небо

00:15 Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины

00:55 Хроника пикирующего бомбардировщика

02:10 Без особого риска

03:25 Прекрасная Елена

04:55 Оружие Победы



Кино ТВ



03:45 Возмездие

05:15 Оружейный барон

07:10 9 рота

09:30 21 мост

11:10 Бросок кобры

13:05 Бросок кобры-2

14:50 Конан-варвар

16:40 Помпеи

18:20 2012

21:00 Расплата

23:10 Триггер. 10-я - 12-я серии

01:55 Неистовый

03:10 Сумасшедшая езда

04:45 Война невест



Мосфильм. Золотая коллекция



04:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Черная магия»

05:40 Вечерний лабиринт

06:50 Мимино

08:30 Снежная королева

09:45 Здравствуйте, я ваша тетя!

11:35 За спичками

13:20 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

14:45 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

16:30 Старики-разбойники

18:05 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Дорогой подарок»

19:55 Формула любви

21:30 Бриллиантовая рука

23:15 Джентльмены удачи

00:50 Любовь и голуби

02:35 Ко мне, Мухтар!

03:50 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Дорогой подарок»



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятого канала на 11 августа 2022 года Программа передач ТВЦ на 11 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на среду 10 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 9 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на понедельник 8 августа 2022 года



