Программа передач ТВЦ на 11 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 11 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



11.08.2022



04:25 Москва резиновая

05:15 Мой герой. Наталья Андрейченко

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Гормональное расписание

09:00 Последний кордон. Сезон 4. 3-я серия

09:50 Последний кордон. Сезон 4. 4-я серия

10:40 Геннадий Ветров. Неудержимый децибел

11:30 События

11:50 Практика. 23-я серия

12:45 Практика. 24-я серия

13:40 Мой герой. Юрий Батурин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Оперетта капитана Крутова. 7-я серия

16:00 Оперетта капитана Крутова. 8-я серия

17:00 Олег Даль. Мания совершенства

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 От первого до последнего слова. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 51-я серия

23:10 Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дикие деньги. Джордж - потрошитель

01:25 Хроники московского быта. Скандал на могиле

02:10 Олег Даль. Мания совершенства

02:50 Оперетта капитана Крутова. 7-я серия

03:35 Оперетта капитана Крутова. 8-я серия

04:25 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.