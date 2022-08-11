Программа передач ТВЦ на 11 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 11 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
11.08.2022
04:25 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Наталья Андрейченко
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Гормональное расписание
09:00 Последний кордон. Сезон 4. 3-я серия
09:50 Последний кордон. Сезон 4. 4-я серия
10:40 Геннадий Ветров. Неудержимый децибел
11:30 События
11:50 Практика. 23-я серия
12:45 Практика. 24-я серия
13:40 Мой герой. Юрий Батурин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Оперетта капитана Крутова. 7-я серия
16:00 Оперетта капитана Крутова. 8-я серия
17:00 Олег Даль. Мания совершенства
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 От первого до последнего слова. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 51-я серия
23:10 Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дикие деньги. Джордж - потрошитель
01:25 Хроники московского быта. Скандал на могиле
02:10 Олег Даль. Мания совершенства
02:50 Оперетта капитана Крутова. 7-я серия
03:35 Оперетта капитана Крутова. 8-я серия
04:25 Москва резиновая
В программе передач возможны изменения.