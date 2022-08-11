Программа передач Пятого канала на 11 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 11 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
11.08.2022
05:00 Известия
05:45 Дознаватель. Истина
06:30 Дознаватель. Справедливость
07:20 Консультант. Лихие времена. 6-я серия
08:20 Консультант. Лихие времена. 7-я серия
09:00 Известия
09:30 Консультант. Лихие времена. 7-я - 10-я серии
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Капитаны
14:25 Дознаватель-2. Услуга
15:25 Дознаватель-2. Афера
16:20 Дознаватель-2. Притон
17:20 Дознаватель-2. Ужин
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Ужин
18:40 Дознаватель-2. Номер
19:40 След. Бетонная могила
20:25 След. Проекция точки джи
21:20 След. Запас прочности
22:25 След. Золото-бриллианты
23:10 Свои-3. Будь собой
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Ехидна
01:15 След. Безнаказанность
01:50 След. За тремя зайцами
02:25 След. Беспощадный Убанга
03:05 Детективы. Детский плач
03:35 Детективы. Грузовичок с секретом
04:10 Детективы. Ячейка общества
04:35 Детективы. Бульдозер
В программе передач возможны изменения.