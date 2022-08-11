Программа передач Пятого канала на 11 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 11 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



11.08.2022



05:00 Известия

05:45 Дознаватель. Истина

06:30 Дознаватель. Справедливость

07:20 Консультант. Лихие времена. 6-я серия

08:20 Консультант. Лихие времена. 7-я серия

09:00 Известия

09:30 Консультант. Лихие времена. 7-я - 10-я серии

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Капитаны

14:25 Дознаватель-2. Услуга

15:25 Дознаватель-2. Афера

16:20 Дознаватель-2. Притон

17:20 Дознаватель-2. Ужин

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Ужин

18:40 Дознаватель-2. Номер

19:40 След. Бетонная могила

20:25 След. Проекция точки джи

21:20 След. Запас прочности

22:25 След. Золото-бриллианты

23:10 Свои-3. Будь собой

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Ехидна

01:15 След. Безнаказанность

01:50 След. За тремя зайцами

02:25 След. Беспощадный Убанга

03:05 Детективы. Детский плач

03:35 Детективы. Грузовичок с секретом

04:10 Детективы. Ячейка общества

04:35 Детективы. Бульдозер



В программе передач возможны изменения.