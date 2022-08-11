Программа передач Домашний на 11 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 11 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



11.08.2022



04:30 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних. 802-я - 804-я серии

09:20 Давай разведемся! 533-я серия

10:20 Тест на отцовство. 397-я и 398-я серии

12:30 Понять. Простить. «Хочу жить с папой». «Захомутать богача»

13:30 Порча. Сон смерти

14:00 Знахарка. 89-я серия

14:35 Верну любимого. 49-я серия - «Маменькин сынок»

15:10 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии

19:00 Будь что будет. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Сын

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Маменькин сынок

00:25 Понять. Простить. «Хочу жить с папой». «Захомутать богача»

01:20 Порча. Болезнь роста

01:45 Преступления страсти. Сердечная недостаточность

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.