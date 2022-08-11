Программа передач Домашний на 11 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 11 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
11.08.2022
04:30 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних. 802-я - 804-я серии
09:20 Давай разведемся! 533-я серия
10:20 Тест на отцовство. 397-я и 398-я серии
12:30 Понять. Простить. «Хочу жить с папой». «Захомутать богача»
13:30 Порча. Сон смерти
14:00 Знахарка. 89-я серия
14:35 Верну любимого. 49-я серия - «Маменькин сынок»
15:10 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии
19:00 Будь что будет. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Сын
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Маменькин сынок
00:25 Понять. Простить. «Хочу жить с папой». «Захомутать богача»
01:20 Порча. Болезнь роста
01:45 Преступления страсти. Сердечная недостаточность
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.