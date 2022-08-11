Программа передач Матч ТВ на 11 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 11 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



11.08.2022



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Позывной «Стая»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Опасный Бангкок

17:10 Новости

17:15 Опасный Бангкок

18:00 Все на Матч!

18:55 Баскетбол 1х1. B1BOX. Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

23:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

23:30 Спиной к обществу

01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Мельгар» (Перу). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Человек из футбола

03:50 Голевая неделя РФ

04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»



В программе передач возможны изменения.