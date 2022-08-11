Программа передач Матч ТВ на 11 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 11 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
11.08.2022
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Позывной «Стая»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Опасный Бангкок
17:10 Новости
17:15 Опасный Бангкок
18:00 Все на Матч!
18:55 Баскетбол 1х1. B1BOX. Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
23:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
23:30 Спиной к обществу
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Мельгар» (Перу). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Человек из футбола
03:50 Голевая неделя РФ
04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
В программе передач возможны изменения.