Программа передач канала Звезда на 11 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 11 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
11.08.2022
05:00 Оружие Победы
05:10 Ночные ласточки. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Хроника пикирующего бомбардировщика
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Украинский нацизм
19:40 Код доступа. Убийство Югославии
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 И ты увидишь небо
00:15 Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины
00:55 Хроника пикирующего бомбардировщика
02:10 Без особого риска
03:25 Прекрасная Елена
04:55 Оружие Победы
В программе передач возможны изменения.