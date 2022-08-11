Программа передач канала Звезда на 11 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 11 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



11.08.2022



05:00 Оружие Победы

05:10 Ночные ласточки. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Хроника пикирующего бомбардировщика

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Украинский нацизм

19:40 Код доступа. Убийство Югославии

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 И ты увидишь небо

00:15 Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины

00:55 Хроника пикирующего бомбардировщика

02:10 Без особого риска

03:25 Прекрасная Елена

04:55 Оружие Победы



В программе передач возможны изменения.