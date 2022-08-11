Программа передач Золотая коллекция на 11 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 11 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
11.08.2022
04:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Черная магия»
05:40 Вечерний лабиринт
06:50 Мимино
08:30 Снежная королева
09:45 Здравствуйте, я ваша тетя!
11:35 За спичками
13:20 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
14:45 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
16:30 Старики-разбойники
18:05 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Дорогой подарок»
19:55 Формула любви
21:30 Бриллиантовая рука
23:15 Джентльмены удачи
00:50 Любовь и голуби
02:35 Ко мне, Мухтар!
03:50 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Дорогой подарок»
В телепрограмме передач возможны изменения.