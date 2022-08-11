Программа передач Золотая коллекция на 11 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 11 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



11.08.2022



04:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Черная магия»

05:40 Вечерний лабиринт

06:50 Мимино

08:30 Снежная королева

09:45 Здравствуйте, я ваша тетя!

11:35 За спичками

13:20 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

14:45 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

16:30 Старики-разбойники

18:05 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Дорогой подарок»

19:55 Формула любви

21:30 Бриллиантовая рука

23:15 Джентльмены удачи

00:50 Любовь и голуби

02:35 Ко мне, Мухтар!

03:50 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Дорогой подарок»



В телепрограмме передач возможны изменения.