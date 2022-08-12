Телепрограмма ТВ России на пятницу 12 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 12 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 12.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 30-летие музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»

00:00 Эрик Булатов. Живу и вижу

01:00 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Пальма

23:25 Лёд

01:45 Незабудки



ТВЦ



04:25 Москва резиновая

05:20 Мой герой. Юрий Батурин

06:00 Настроение

08:25 Петровка, 38

08:45 Сашкина удача. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Сашкина удача. 4-я серия

12:40 Бабочки и птицы. 1-я серия

13:50 Бабочки и птицы. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Бабочки и птицы. 3-я серия

16:15 Бабочки и птицы. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Предательское лицо

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Когда позовёт смерть. 1-я серия

19:15 Когда позовёт смерть. 2-я серия

20:15 Бобры. 1-я серия

21:05 Бобры. 2-я серия

22:05 Закулисные войны. Цирк

22:50 Кабаре «Чёрный кот«. Стоп, снято!

00:20 Рудольф Нуреев. Неукротимый гений

01:10 Спешите любить

02:40 С небес на землю. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Сорняк жизни

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Старшая сестра

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «Что упало, то пропало». «Приглашение на вечеринку». «Секретная тюрьма». «Кругосветка»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «Что упало, то пропало». «Приглашение на вечеринку». «Секретная тюрьма». «Кругосветка»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Пёс-4. Кислородный голод

15:00 Пёс-4. Экспозиция

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 9. «Первый уровень», 1-я - 4-я серии

23:30 «Bel Suono». 10 лет». Юбилейное шоу трех роялей

01:40 Братаны - 2. 29-я - 32-я серии

04:50 Дельта. Сезон 1. «Мишень», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Приказ: Огонь не открывать

07:05 Приказ: Перейти границу

08:50 Приказано взять живым

09:00 Известия

09:30 Приказано взять живым

11:05 Зеленые цепочки

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Угроза

14:20 Дознаватель-2. Метель

15:20 Дознаватель-2. Подарок

16:20 Дознаватель-2. Спектакль

17:10 Дознаватель-2. Ревность

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Ревность

18:40 Дознаватель-2. Фанера

19:35 След. Оттенки красного

20:20 След. Дело - табак

21:20 След. Ночной свидетель

22:20 След. Пропащая

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил

00:55 Страсть. Шеф

01:20 Страсть. Все сложно

01:50 Страсть. 20 лет спустя

02:15 Свои-3. Дом стоит, свет горит

02:50 Свои-3. Хронометраж

03:35 Свои-3. Потоп

04:10 Свои-3. Будь собой



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Актриса». «Объект желания»

13:15 Порча. Единственная моя

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Паучиха

14:55 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии

19:00 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. Приёмная дочь

23:25 Знахарка

00:00 Верну любимого. Паучиха

00:30 Понять. Простить. «Актриса». «Объект желания»

01:25 Порча. Главный мужчина

01:50 Преступления страсти. Белый танец

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я - 77-я серии

07:00 Простоквашино

07:35 Два хвоста

09:00 СашаТаня. 81-я - 100-я серии

19:00 Однажды в России. Сезон 9. 223-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 732-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 738-я серия

23:00 Двое на миллион. Сезон 3. 62-я серия

00:00 40 дней и 40 ночей

01:40 Импровизация. Сезон 2. 17-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 2. 18-я серия

03:15 Comedy Баттл. 13-я серия

04:00 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал»



СТС



04:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 12-я серия

05:15 Ну, погоди!

05:50 Ералаш. Сезон 1. 221-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 222-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 121-я серия

06:05 Три кота. Варенье в подвале

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

06:40 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

08:00 Дылды

09:00 Девочка Миа и белый лев

11:00 Уральские пельмени. #итебявылечат

11:40 Уральские пельмени. #многоженщинипродуктов

12:05 Уральские пельмени. #взрослыеигры

13:05 Уральские пельмени

14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ж»

16:15 Уральские пельмени

17:50 Уральские пельмени

19:20 Уральские пельмени. Ума лопата

20:55 Дедушка нелегкого поведения

22:55 Душа компании

00:55 Знакомство с Факерами

03:00 Два отца и два сына. Сезон 1. 10-я - 14-я серии



Матч ТВ



04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

05:10 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Позывной «Стая«

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Евгений Салахов

13:00 На гребне волны

14:55 Новости

15:00 На гребне волны

15:35 Легионер

17:10 Новости

17:15 Легионер

17:40 Смешанные единоборства. UFC. Т. Сантос - Дж. Хилл

18:45 Все на Матч!

19:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Факел» - «Урал». Прямой эфир

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:15 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»

01:15 Сенна

03:15 Новости

03:20 Всё о главном

03:50 РецепТура

04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Шерлок Холмс

22:30 Шерлок Холмс: Игра теней

23:00 Новости

23:25 Шерлок Холмс: Игра теней

01:15 Джона Хекс

02:35 Фобос

03:50 Невероятно интересные истории



Звезда



04:55 Оружие Победы

05:05 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии

08:40 Викинг 2. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Викинг 2. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Небо измеряется милями

14:00 Военные новости

14:05 Небо измеряется милями

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 12 августа - День Воздушно-космических сил

19:30 Освобождение

20:00 «Ноль-седьмой» меняет курс

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:00 Особо важное задание

02:15 И ты увидишь небо

03:20 Вход через окно



Кино ТВ



04:45 Война невест

06:00 Убойные каникулы

07:30 Пункт назначения

09:10 Пункт назначения-2

10:40 Пункт назначения-3

12:10 Пункт назначения-4

13:30 Пункт назначения 5

15:00 Пипец

17:00 Зеленый фонарь

18:50 Тихоокеанский рубеж

21:00 Восхождение Юпитер

23:05 Триггер. 13-я - 16-я серии

02:45 Без меня

04:10 Блондинка в эфире



Мосфильм. Золотая коллекция



03:50 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Дорогой подарок»

05:25 Зина-Зинуля

06:50 Дикие лебеди

07:55 Станционный смотритель

09:05 Позови меня в даль светлую

10:50 Бег иноходца

12:15 Васса

14:45 Асса

17:30 Экипаж

20:00 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии

01:20 Дни Турбиных. 1-я - 3-я серии

04:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 12 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на четверг 11 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на среду 10 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 9 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на понедельник 8 августа 2022 года



