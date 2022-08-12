Телепрограмма ТВ России на пятницу 12 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 12 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 12.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 30-летие музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»
00:00 Эрик Булатов. Живу и вижу
01:00 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Пальма
23:25 Лёд
01:45 Незабудки
ТВЦ
04:25 Москва резиновая
05:20 Мой герой. Юрий Батурин
06:00 Настроение
08:25 Петровка, 38
08:45 Сашкина удача. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Сашкина удача. 4-я серия
12:40 Бабочки и птицы. 1-я серия
13:50 Бабочки и птицы. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Бабочки и птицы. 3-я серия
16:15 Бабочки и птицы. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Предательское лицо
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Когда позовёт смерть. 1-я серия
19:15 Когда позовёт смерть. 2-я серия
20:15 Бобры. 1-я серия
21:05 Бобры. 2-я серия
22:05 Закулисные войны. Цирк
22:50 Кабаре «Чёрный кот«. Стоп, снято!
00:20 Рудольф Нуреев. Неукротимый гений
01:10 Спешите любить
02:40 С небес на землю. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Сорняк жизни
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Старшая сестра
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы 5. «Что упало, то пропало». «Приглашение на вечеринку». «Секретная тюрьма». «Кругосветка»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 5. «Что упало, то пропало». «Приглашение на вечеринку». «Секретная тюрьма». «Кругосветка»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Пёс-4. Кислородный голод
15:00 Пёс-4. Экспозиция
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 9. «Первый уровень», 1-я - 4-я серии
23:30 «Bel Suono». 10 лет». Юбилейное шоу трех роялей
01:40 Братаны - 2. 29-я - 32-я серии
04:50 Дельта. Сезон 1. «Мишень», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Приказ: Огонь не открывать
07:05 Приказ: Перейти границу
08:50 Приказано взять живым
09:00 Известия
09:30 Приказано взять живым
11:05 Зеленые цепочки
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Угроза
14:20 Дознаватель-2. Метель
15:20 Дознаватель-2. Подарок
16:20 Дознаватель-2. Спектакль
17:10 Дознаватель-2. Ревность
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Ревность
18:40 Дознаватель-2. Фанера
19:35 След. Оттенки красного
20:20 След. Дело - табак
21:20 След. Ночной свидетель
22:20 След. Пропащая
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил
00:55 Страсть. Шеф
01:20 Страсть. Все сложно
01:50 Страсть. 20 лет спустя
02:15 Свои-3. Дом стоит, свет горит
02:50 Свои-3. Хронометраж
03:35 Свои-3. Потоп
04:10 Свои-3. Будь собой
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Актриса». «Объект желания»
13:15 Порча. Единственная моя
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Паучиха
14:55 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии
19:00 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. Приёмная дочь
23:25 Знахарка
00:00 Верну любимого. Паучиха
00:30 Понять. Простить. «Актриса». «Объект желания»
01:25 Порча. Главный мужчина
01:50 Преступления страсти. Белый танец
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я - 77-я серии
07:00 Простоквашино
07:35 Два хвоста
09:00 СашаТаня. 81-я - 100-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 9. 223-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 732-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 738-я серия
23:00 Двое на миллион. Сезон 3. 62-я серия
00:00 40 дней и 40 ночей
01:40 Импровизация. Сезон 2. 17-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 2. 18-я серия
03:15 Comedy Баттл. 13-я серия
04:00 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал»
СТС
04:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 12-я серия
05:15 Ну, погоди!
05:50 Ералаш. Сезон 1. 221-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 222-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 121-я серия
06:05 Три кота. Варенье в подвале
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Защитники Олуха
06:40 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
08:00 Дылды
09:00 Девочка Миа и белый лев
11:00 Уральские пельмени. #итебявылечат
11:40 Уральские пельмени. #многоженщинипродуктов
12:05 Уральские пельмени. #взрослыеигры
13:05 Уральские пельмени
14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ж»
16:15 Уральские пельмени
17:50 Уральские пельмени
19:20 Уральские пельмени. Ума лопата
20:55 Дедушка нелегкого поведения
22:55 Душа компании
00:55 Знакомство с Факерами
03:00 Два отца и два сына. Сезон 1. 10-я - 14-я серии
Матч ТВ
04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
05:10 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Позывной «Стая«
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Евгений Салахов
13:00 На гребне волны
14:55 Новости
15:00 На гребне волны
15:35 Легионер
17:10 Новости
17:15 Легионер
17:40 Смешанные единоборства. UFC. Т. Сантос - Дж. Хилл
18:45 Все на Матч!
19:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Факел» - «Урал». Прямой эфир
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:15 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»
01:15 Сенна
03:15 Новости
03:20 Всё о главном
03:50 РецепТура
04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Шерлок Холмс
22:30 Шерлок Холмс: Игра теней
23:00 Новости
23:25 Шерлок Холмс: Игра теней
01:15 Джона Хекс
02:35 Фобос
03:50 Невероятно интересные истории
Звезда
04:55 Оружие Победы
05:05 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии
08:40 Викинг 2. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Викинг 2. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Небо измеряется милями
14:00 Военные новости
14:05 Небо измеряется милями
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 12 августа - День Воздушно-космических сил
19:30 Освобождение
20:00 «Ноль-седьмой» меняет курс
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:00 Особо важное задание
02:15 И ты увидишь небо
03:20 Вход через окно
Кино ТВ
04:45 Война невест
06:00 Убойные каникулы
07:30 Пункт назначения
09:10 Пункт назначения-2
10:40 Пункт назначения-3
12:10 Пункт назначения-4
13:30 Пункт назначения 5
15:00 Пипец
17:00 Зеленый фонарь
18:50 Тихоокеанский рубеж
21:00 Восхождение Юпитер
23:05 Триггер. 13-я - 16-я серии
02:45 Без меня
04:10 Блондинка в эфире
Мосфильм. Золотая коллекция
03:50 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Дорогой подарок»
05:25 Зина-Зинуля
06:50 Дикие лебеди
07:55 Станционный смотритель
09:05 Позови меня в даль светлую
10:50 Бег иноходца
12:15 Васса
14:45 Асса
17:30 Экипаж
20:00 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии
01:20 Дни Турбиных. 1-я - 3-я серии
04:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
Время начала передач - московское.